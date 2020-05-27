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Ford heats police cars to 133 degrees to burn germs

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:35s - Published
Ford heats police cars to 133 degrees to burn germs

Ford heats police cars to 133 degrees to burn germs

Ford has announced a new tool to help neutralize COVID-19 inside police vehicles.

It's a heated software enhancement that temporarily raises the interior temperature of a car to at least 133 degrees for 15 minutes.

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Ford heats police cars to 133 degrees to burn germs

INSIDE POLICE VEHICLES.IT'S A HEATED SOFTWAREENHANCEMENT THAT TEMPORARILYRAISES THE INTERIOR TEMPERATUREOF A CAR TO AT LEAST 133DEGREES FOR 15 MINUTES.ACCORDING TO FORD, THAT'S HOTENOUGH AND LONG ENOUGH TO KILLMORE THAN 99-PERCENT OFDISEASE-CAUSING GERMS.HAZARD LIGHTS AND TAIL-LIGHTSSIGNAL WHEN THE PROCESS HASBEGUN -- AND WHEN IT'SCOMPLETE.A COOL-DOWN PROCESS BRINGS THETEMPERATURE BACK DOWN TONORMAL.THE SOFTWARE IS AVAILABLE FOR APARTICULAR FORD POLICE VEHICLE.AN EXCITING CONTRIBUTION TO A



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