Farmers Market open in Jackson

MARKET OPEN IN DOWNTOWN JACKSON.IT’S BETTER THAN GROVE IN A LOTOF WAYS GOING TO THE GROCERYSTORE BE MISSISSIPPI AGRICULTURECOMMISSIONER.ANDY GIBSON SAYS DURING THISCORONAVIRUS PANDEMIC FARMERSMARKETS ARE ESSENTIAL BUSINESSESWHEN IT COMES TO AGRICULTUREWHEN IT COMES TO FOOD.THERE’S NOTHING MORE ESSENTIALTHAN EATING AND SO WE MADE THEDECISION.KEEP THE FARMERS MARKET OPEN FOROUR FARMERS WHO GIBSON SAYS THEOPEN AIR MARKET MAKES IT A SAFEPLACE TO SHOP AND PRACTICESOCIAL DISTANCING.OUR FARMERS ARE TAKING SPECIALPRECAUTIONS WEAR GLOVES, ANDTHEY KNOW THE PROCEDURES TOFOLLOW THE FOLLOW THE CDCREQUIREMENTS.THERE WILL BE ABOUT 30 TO 40VENDORS AT THE FARMERS MARKET INDOWNTOWN THIS WEEKEND AND PEOPLEWILL BE BUYING DIRECTLY FROMTHOSE VENDORS NOT GOING TO BEWAITING IN LINES AND YOU KNOWCOMING INTO CONTACT.HUNDREDS OF PEOPLE LIKE GIBSONADDS THAT HE THINKS IT’SIMPORTANT TO SUPPORT ONE OF THESTATE’S BIGGEST FIELD RIGHT NOW.YOU’RE BUYING LOCAL WHICH IS ONEOF THE KEY THINGS WE NEED TO DODURING THIS TIME THE FARMERSMARKET ON THE FAIRGROUNDS WILLBE OPEN SATURDAY FROM 8 TO 1