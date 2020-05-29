Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Petal residents protest mayor’s comments about George Floyd case

Video Credit: WAPT - Duration: 00:54s - Published
Petal residents protest mayor’s comments about George Floyd case
Petal residents protested the mayor’s comments about George Floyd case.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

MARX MADE ON SOCIALMEDIA IN REFERENCE TO THE DEATHOF GEORGEFLOYD.AROUND A HUNDRED PROTESTORSGATHEREDOUTSIDE BY NOON TODAY.THE PETAL BOARD OF ALDERMENASKED MARXTO RESIGN DURING A SPECIALMEETINGTHURSDAY NIGHT... BUT MARXREFUSED.

"YOU CAN DO, YOU CAN SHOW HEARTAND STEP DOWN.

SHOW YOFAMILY, SHOW YOUR WIFE, YOURKIDS AND STEP DOWN, AND YOUREPRESENT AS A MAN.""AM I THE ONLY THAT SITS HEREAND IF I GET PULLED OVER, IMIGHT NOT MAKE IT HOME.

I DON'TWANT HIM TO LIVE IN THAT FEAR,BECAUSE I ALREADY LIVE INTHAT FEAR MYSELF."THE BOARD UNANIMOUSLY APPROVEDA RESOLUTION TO CENSURE MARXOVER HISCOMMENTS, AND TABLED MOTIONS TOREDUCE HISSALARY, AND ADOPT A SOCIAL MEDIAPOLICY.

DEVELOPING STORY IN COLUMBUSTODAY AS CHARGES WERE DROPPEDFROM A



Related news from verified sources

Mississippi mayor flouts calls to resign over Floyd comments

PETAL, Miss. (AP) — A Mississippi mayor whose remarks about the death of George Floyd in...
Seattle Times - Published


You Might Like


Tweets about this

rockangel1960

Cheryl RT @hburgamerican: Mayor Hal Marx refuses to resign at board of alderman's request over comments about death of George Floyd. Residents als… 18 hours ago

hburgamerican

Hattiesburg American Mayor Hal Marx refuses to resign at board of alderman's request over comments about death of George Floyd. Resident… https://t.co/zp9gsN1Gwr 18 hours ago


Related videos from verified sources

Justice for George: Cincinnatians plan to mourn man killed in Minneapolis [Video]

Justice for George: Cincinnatians plan to mourn man killed in Minneapolis

Two Cincinnati women — Traci Strong and Klarke Griffith — want to send a message of justice for George Floyd, a black man who died as police officers knelt on him in Minneapolis on Monday.

Credit: WCPO Cincinnati     Duration: 03:01Published
530PM: Peaceful weekend vigils planned in Palm Beach County to remember George Floyd [Video]

530PM: Peaceful weekend vigils planned in Palm Beach County to remember George Floyd

The response surrounding the death of George Floyd is intensifying by day across the nation, including in Palm Beach County where organizers want justice.

Credit: WPTV News | West Palm Beach     Duration: 01:58Published