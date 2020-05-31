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George Floyd Protest Buffalo 11pm WKBW

Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 12:07s - Published
George Floyd Protest Buffalo 11pm WKBW
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A STATE OFEMERGENCY IS NOWIN EFFECT FOR ALL OFERIE COUNTY... WITH ACURFEW IN EFFECTUNTIL 7 "A-M".GOOD EVENING..

I'MASHLEY ROWE.IT STARTED AS APEACEFUL PROTEST...BUT THINGS QUICKLYTOOK A TURN FOR THEWORSE ONCE NIGHTFELL.PROTESTORS AREREACTING TO THEDEATH OF GEORGEFLOYD... THEHANDCUFFED BLACKMAN WHO SPENTNEARLY NINE MINUTESWITH HIS NECK UNDERA POLICEMAN'S KNEEIN MINNEAPOLISEARLIER THIS WEEK.SEVEN EYEWITNESSNEWS REPORTERMADISON CARTER HASBEEN REPORTING ONTHE PROTEST SINCELATE THISAFTERNOON... ANDBRINGS US THE VERYLATEST.THANK YOU MADISON-- AND AS WEMENTIONED, BUFFALOMAYOR BYRONBROWN AND ERIECOUNTY EXECUTIVEMARK POLONCARZ,HOLDING A JOINTNEWS CONFERENCE ASHORT TIME AGO.TO RE-ITERATE, ACURFEW IS NOW INEFFECT COUNTY-WIDE-- AND THE COUNTYEXECUTIVE HAS THISMESSAGE FORANYONE PUTTINGANYONE PUTTINGTHAT MANDATE TO THETEST.MARK POLONCARZ:"WHILE WE AREOFFICIALLY ...POTENTIAL ARREST."THE CURFEW IS INEFFECT UNTIL 7:30SUNDAY MORNING.THERE ARE EVENMORE PROTESTS ANDDEMONSTRATIONS INCITIES ACROSS THECOUNTRY FOLLOWINGTHE DEATH OFGEORGE FLOYD.THE ONE JUST DOWNTHE THRUWAY INROCHESTER GOT OUTOF HAND.CARS WERE STARTEDON FIRE... THERE WASLOOTING... ALONGWITHCONFRONTATIONSWITH POLICE.SIMILAR SCENESPLAYED OUT FROMCOAST TO COAST....WITH CURFEWS NOWIN PLACE IN SOMECITIES.WE GET THER LATESTON THAT NOW FROMABC NEWS.ALL NEW TONIGHT ATPROTESTORS AREREACTING TO THEDEATH OF GEORGEFLOYD... THEHANDCUFFED BLACKMAN WHO SPENTNEARLY NINE MINUTESWITH HIS NECK UNDERA POLICEMAN'S KNEEIN MINNEAPOLISEARLIER THIS WEEK.THANK YOU MADISON-- AND AS WETHANK YOU MADISON-- AND AS WEMENTIONED, BUFFALOMAYOR BYRONBROWN AND ERIECOUNTY EXECUTIVEMARK POLONCARZ,HOLDING A JOINTTHANK YOU MADISON-- AND AS WEMENTIONED, BUFFALOMAYOR BYRONBROWN AND ERIECOUNTY EXECUTIVEMARK POLONCARZ,HOLDING A JOINTNEWS CONFERENCE ASHORT TIME AGO.




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tdunc80

ty RT @baubie_kendall: Can you fuckin losers stop disrespecting Buffalo cops who literally played ZERO ROLE in the tragic death George Floyd?!… 2 hours ago

4_EverTrump2020

✨CITIZENS NOT SUBJECTS ✨ RT @4_EverTrump2020: Updates from George Floyd protest in Downtown Buffalo https://t.co/ldAUdy25K1 2 hours ago

4_EverTrump2020

✨CITIZENS NOT SUBJECTS ✨ Updates from George Floyd protest in Downtown Buffalo https://t.co/ldAUdy25K1 3 hours ago

USAphotovidman

Lee GEORGE FLOYD PROTEST BUFFALO NY 5/30/20 https://t.co/7RJZQYrGFd via @YouTube 3 hours ago

TEANewYork1

The girl is no one. Mayhem in Buffalo. Updates, videos of crazy people blaming the world for one psycho cop's actions. And just like th… https://t.co/XDQLNiRDXg 3 hours ago

angel_thedork

rawr🌹💙#blm #justiceforfloyd RT @dachsiefan: Yes! No looting and violence! Store owners will shoot the looters! We, in Buffalo, NY, did it right, with integrity, to get… 4 hours ago

jasonkreuzer

Kim Isherwood/JasonKreuzer @realDonaldTrump They came into infiltrate Buffalo NY 8pm today, during z peaceful protest on 🚔 police brutality, d… https://t.co/6LQMVIWpty 6 hours ago

LateralSpiral

Justiiin⭐⭐⭐ RT @SPECNewsBuffalo: This is the current scene at Delaware Ave. in Buffalo, as many protest police brutality nation and worldwide on Saturd… 6 hours ago


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