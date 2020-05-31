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Protest over George Floyd's death marches to Boston Common

Video Credit: WCVB - Duration: 01:06s - Published
Protest over George Floyd's death marches to Boston Common

Protest over George Floyd's death marches to Boston Common

The protest originally gathered at Government Center before marching past the State House and onto Boston Common, where it seemed to continue to grow.

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LET’S GO LIVE FIRST TO OURSHARMAN SACCHETTI LIVE AT THESTATE HOUSE.SHARMAN: WE ARE ACTUALLY ONBOSTON COMMONS.THE STATE HOUSES UP THE STREET.THIS IS WHERE THIS CROWD HASBEEN GATHERING FOR THE BETTERPART OF AN HOUR.HUNDREDS OF PEOPLE HAVE GATHEREDHERE.THIS IS REALLY ONLY GETTINGBIGGER.THEY ARE PROTESTING WHATHAPPENED TO GEORGE FLOYD.THEY ARE CARRYING SIGNS AS ABLACK LIVES MATTER AND SILENCESPRIVILEGE.THEY DO NOT WANT THIS TO HAPPENAGAIN.A SHORT TIME AGO WHAT THEPROTESTERS DID WAS THEY ALLKNEELED DOWN FOR NEARLY 90MINUTES, WHICH WAS THE AMOUNT OFTIME GEORGE FLOYD WAS ON THEGROUND.THEY DID THAT OUT OF SOLIDARITYFOR HIM AND THEY SAY THEY DO NOTWANT THIS TO HAPPEN AGAIN SOTHIS IS A PROTEST THAT HASLARGELY REMAINED PEACEFUL.THAT IS VERY IMPORTANT TO POINTOUT.THEY ARE CHANTING SOMETIMES, ASYOU CAN HEAR.THEY WANT JUSTICE, THEY WANT ANEND TO WHAT THEY SAY IS PO



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