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Protests in West Palm Beach

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 02:29s - Published
Protests in West Palm Beach

Protests in West Palm Beach

A peaceful protest is being held Sunday afternoon in West Palm Beach in response to last week's death of George Floyd while in police custody in Minnesota.

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HEARD --FROM THE TREASURECOAST TO PALM BEACH COUNTY...WE HAVE THE COVERAGE FOR YOUFROM VERO... TO STUART ANDALSO WEST PALM BEACH.RIGHT NOW - CHOPPER 5 GIVINGYOU AN EXCLUSIVE LIVE LOOK..PROTESTORS ARE STILL MARCHINAS WE SPEAK.PROTESTERS STARTED GATHERINGAROUND 3 THIS AFTERNOON INDOWNTOWN WEST PALM BEACH.

ATONE POINT THEY PAUSED FOR 8MINUTES AT THE INTERSECTION OFROSEMARY AND OKEECHOBEEBOULEVARD TO KNEELAT THE CENTER OF THESE PROTEST- GEORGE FLOYD.

THIS IS THEMAN THEY ARE HONORING ANDREMEMBERING TONIGHT.

AMINNEAPOLIS POLICE OFFICER ISNOW CHARGED WITH THIRD DEGREEMURDER AND MANSLAUGHTER INFLOYDS' DEATH..LET'S O LIVE TO WPTVNEWSCHANNEL 5'S LINNIE SUPALLWHO'S BEEN WITH THOSEPROTESTORS IN DOWNTOWN WESTPALM BEACH ALL AFTERNOON..LINNIEWE'VE GOTTEN WORD THAT ANOTHERPROTEST WILL REPORTEDLY TAKEPLACE ALONG OCEAN AVEN




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FabriceRosena

Fab 👨🏾‍🌾 RT @Slaydro: A scene from I-95 in West Palm Beach today where peaceful protests shut down the interstate Northbound and Southbound. #blackl… 10 seconds ago

Slaydro

IMMOR(T)AL A scene from I-95 in West Palm Beach today where peaceful protests shut down the interstate Northbound and Southbou… https://t.co/Gs7xRhetPG 47 seconds ago

TheOnlyRamonLo

Ramon Lo RT @OTWTBD: Yessir: protests in downtown west palm beach: NO JUSTICE NO PEACE #BLACK_LIVES_MATTERS https://t.co/wnukT7UWPV 1 minute ago

GOPPollAnalyst

Katica The West Palm Beach protests have been peaceful so far. Grateful for that. https://t.co/NDzyADfFt5 3 minutes ago

Renai0304

Renai Smith⭐⭐⭐ RT @GOPPollAnalyst: West Palm Beach protests on I-95 both directions. Pray Antifa doesn't hijack my town. https://t.co/wHLnDsFCy0 3 minutes ago

mjbdiver

Mike I-95 shut down in West Palm Beach due to the ongoing protests. Unbelievable. https://t.co/ME75AC8CZW 5 minutes ago


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