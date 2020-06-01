KCPD dealing with more aggressive protesters Sunday night

HOURS, WE HAVE STARTED TAKINGMORE AGGRESSIVE PROTESTERS.WE STARTED TALKING ABOUT THAT.MORE ROCKS, BOTTLES, GLASSROCKS, GLASS BOTTLES.ONE OF THE TECHNIQUES WE USEDTOMB MOVE THE CROWD INVOLVEDSHIELDS, AND ORGANIZE DEPLOYMENTIN ORDER TO MOVE THE CROWD.WE HAVE BEEN TRYING TO DISPERSETHE CROWD.ONE OF OUR OTHER TECHNIQUES WEHAVE DEPLOYED IN THE LAST HOURIS WHAT WE WOULD CALL A FIELDFORCE.THERE IS A PLATFORM TO THAT.IT IS IN ORDER TO GET THE CROWDTO MOVE IN A DIRECTION WE WANTTHE CROWD TO MOVE.THAT IS WHAT WE WERE DOING ALITTLE BIT AGO.ONE OF THE THINGS I WANT TO SAYIS I THINK THE POLICE DEPARTMENTHAS BEEN VERY TRANSPARENT ANDWHAT WE ARE DOING.WE HAVE GIVEN HOURLY UPDATES,TWITTER UPDATES, SOCIAL MEDIA.WE HAVE TRIED TO KEEP EVERYBODYABREAST OF WHAT IS GOING ON.WE ARE NOT GOING TO FORECASTWHAT WE ARE GOING TO DO BUT WEHAVE TRIED TO -- WE HAVE TRITO EXPLAIN WHAT WE ARE GOING TODO.CARS GETTING DESTROYED, WE WILLTALK TO YOU.IF THE POLICE OFFICERS ASK YOUTO MOVE, I WOULD ASK YOU TOMOVE.I WILL LEAVE IT AT THAT.WITH THAT SAID, WE HAVE MADE 4,THOSE ARE ALL FOR MUNICIPALCHARGES.THEY ARE THROWING BOTTLES LIKEWE HAVE SEEN THE LAST THREENIGHTS.THIS IS THE MORE AGGRESSIVEPORTION OF THAT.WE HAVE