Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Protesters gather outside Fla. winter home of former Minn. police officer involved in George Floyd case

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 02:15s - Published
Protesters gather outside Fla. winter home of former Minn. police officer involved in George Floyd case
Several dozen protesters use home as backdrop to voice concerns
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

WELCOME BACK TO FOX 4 NEWS ATTEN - I’M JANE MONREAL.

BEHINDME, YOU’RE SEEING SOME OF THEPROTESTS HERE IN FLORIDA OVERTHE DEATH OF GEORGE FLOYD INMINNESOTA AT THE HANDS OFPOLICE.TONIGHT- WE’VE DISCOVERED AFLORIDA CONNECTION TO THEMINNESOTA OFFICER AT THE CENTEROF GEORGE FLOYD’S DEATH.4 IN YOUR CORNER’S KATIE LAGRONEWENT TO HIS WINTER HOME JUSTOUTSIDE OF ORLANDOAND FOUND AGROUP PROTESTERS MAKING THEIRVOICES HEARD MILES AWAY FROM THETWIN CITIES.(21-28)(132-148)IN A QUIET NEIGHBORHOOD JUSTWEST OF DISNEY WORLDchantsMEDIA AND PROTESTERS GATHEREDOUTSIDE THE WINTER TOWNHOMEOWNED BY FORMER MINNEAPOLISPOLICE OFFICE DEREK CHAUVIN ANDHIS WIFE.CHALKED CONCRETEEXPLAINED WHY.aaron adams4:40:16- its very obvious thatthis is an institutionalizedissue, its systemic.

It’s not aconversation of bad applesCHAUVIN IS THE OFFICER SEENAROUND THE WORLD PRESSING HISKNEE AGAINST GEORGE FLOYD’S NECKAFTER HE WAS CUFFFEDIGNORINGHIS CRIES FOR HELP.chant nat soundOUTSIDE HIS FLORIDA HOME LOCALSHOLDING SIGNSKEPT ITPEACEFULBUT USED THE MOMENT TOBE HEARD.4:45:18- we will put pressure inthe most peaceful and seriouway that we can.INSIDECHAUVIN’S HOME APPEAREDTO BE EMPT━ CURTAINS DRAWNTHELOCAL SHERIFF CONFIRMING CHAUVINNOR HIS FAMILY WERE HERE.hannah madres4:42:44- whether he’s in here ornot we feel we need to let ourvoices be heard.NEIGHBORS COULD SHARE FEWDETAILS ABOUT THE COUPLE WHOWOULD ONLY VISITSPORADICALLYAND KEPT TOTHEMSELVES THEY SAID.4:46- the only time we knew theywere there was when their dogsbarked every time we’d comeoutsideIN AL━ CHAUVIN’S HOME IN THESUNSHINE STATE ATTRACTED SEVERALDOZEN PEOPLE WHO DESPITEDISTANCE TO THE TWIN CITIESFELTCOMPELLED TO SHARE THE SAMEMESSAGE.4:44:27- we want justice, wewant charges we want to see somekind of change.chantsORANGE COUNTY’S SHERIFF TODAYSAID HE SUPPORTS FREE SPEECHANDPROTESTS LIKE THIS AS LONG AS ITSTAYS PEACEFULWHEN ASKED HISOPINION OF THE VIDEOHE CALLEDIT VERY DISTURBING━ ADDING I’MSURE THOSE INVOLVED WILL BE



Related news from verified sources

Protest outside Fla. home of officer in Floyd case

A group of about 10 protesters gathered Friday near a Florida town home that belongs to the...
USATODAY.com - Published


You Might Like


Tweets about this

nathancadaman

NathanTheLeftist RT @KatieLaGrone: #Orlando protesters gather outside #derekchauvin’s winter townhome in #Windermere to protest #GeorgeFloyd killing. Peace… 22 hours ago

YancyFaith

YancyFaith Still blows my mind that #Chauvin has a 2nd/winter/vacation home in #Florida. Does @MinneapolisPD⁩ pay #cops that m… https://t.co/aNlxJivivJ 1 day ago

TruthBlooms1

TruthBlooms Protesters gather outside Fla. home of former officer charged with murder https://t.co/EQtn4sGdei 2 days ago

weareOPMG

OG Prod. Music Group Protesters gather outside Fla. winter home of former Minn. police officer involved in George Floyd case https://t.co/GCOfeNrWz2 2 days ago

PulpNews

PulpNews Crime Protesters gather outside Fla. #winter home of former Minn. #police officer involved in #G - May 29 @ 9:01 PM ET https://t.co/p9AJd90CsY 3 days ago

TrulyUB

Tonya Thankfully I am a good bit away hopefully it doesn't spiral out of control https://t.co/MtFFYLmedR 3 days ago

KamleeD

Kamlee Bella #Florida NEVER SEE THIS HOME AGAIN. Protesters gather outside FL home of former MN officer charged with murder - https://t.co/kjd0JufBIY 3 days ago


Related videos from verified sources

Iowa police partner with protesters at George Floyd rally [Video]

Iowa police partner with protesters at George Floyd rally

A rally for George Floyd outside the Des Moines Police Department encouraged people to peacefully protest and stand together in solidarity for those affected by police brutality and racism in America.

Credit: WHO     Duration: 01:55Published
STOP KILLING US': Oklahoma City hip hop artist speaks out over death of George Floyd [Video]

STOP KILLING US': Oklahoma City hip hop artist speaks out over death of George Floyd

An Oklahoma City hip hop artist has an important message that he is proclaiming in big, bright letters following the death of George Floyd beneath the knee of a Minneapolis police officer – “STOP..

Credit: KFOR     Duration: 00:37Published