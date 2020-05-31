'Listen with an open heart': Aaron Rodgers speaks up following George Floyd protests

CONTINUE TOCAMPAIGN FORSOCIAL CHANGE...THE PACKERSQUARTERBACKSAYING ONINSTAGRAM QUOTE...A FEW YEARS AGOWE WERE CRITICIZEDFOR LOCKING ARMS INSOLIDARITY BEFORETHE GAME...IT HAS NEVE BEENABOUT AN ANTHEM ORA FLAG... NOT THEN,NOT NOW...LISTEN WITH ANOPEN HEART, LET'SEDCUATE OURSELVESAND THEN TURNWORD AND THOUGHTINTO ACTION... ENDQUOTE...HE INCLUDEDSEVERAL HASHTAGSINCLUDING "WAKE UPAMERICA" AND "IT'STIME FOR CHANGE..."THE POST FEATURESA PHOTO OFRODGERS ANDTEAMMATES LINKINGARMS DURING THENATIONAL ANTHEM IN2017...IT APPEARS TO BE ARESPONSE TOCOMMENTS MADE BYSAINTSQUARTERBACK DREWBREES TODAY...BREES HAS TAKENCONSIDERABLEBACKLASH - A LOT OFIT COMING FROM HISOWN TEAMMATES...AFTER SAYING HEWILL QUOTE "NEVERAGREE WITHANYBODYDISRESPECTING THEFLAG OF THE UNITEDSTATES OFAMERICA..."COLLEGE FOOTBALLNEXT FALL IS STILL AQUESTION MARK...BUT STARTING NEXTMONDAY... BADGERS