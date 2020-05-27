Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Will community pools be open this summer?
Video Credit: WKBW Buffalo - Duration: 01:56s - Published
Will community pools be open this summer?
Public pools can't dive into their 2020 season-- at least not yet.
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

PROBABLY LOOKINGFOR A PLACE TO COOLOFF RIGHT NOW.BUT OPTIONS AREPRETTY LIMITED - WITHTHE PANDEMICDRAINING PLANSFOR MANY PUBLICPOOLS.7 EYEWITNESS NEWSREPORTER ADAMUNGER DIVES INTOTHE DETAILS TONIGHT.RUNS 1:41:00IT'S BECOMING SINK ORSWIM TIME FOR PUBLICPOOLS IN ERIECOUNTY.

TWO WEEKSAGO, WEST SENECAANNOUNCED ACOMPLETE CLOSUREALL SUMMER.

OTHERLOCAL MUNICIPALITIESARE STILL TREADINGLIGHTLY.BC: "IT'S WEIGHING ONUS HEAVILY TO BE ABLETO UPHOLD WHATGUIDELINES ARE GIVENTO US."THOSE GUIDELINESSTILL NEED TO BE SENTDOWN FROMGOVERNOR ANDREWCUOMO BUT ITSOUNDS LIKE THEY'REON THE HORIZON.CUOMO: "IN PHASE 2?.IN ANY PHASE.

IT'SACTUALLY SOMETHINGWE'RE LOOKING ATRIGHT NOW, WE'LL PUTOUT GUIDANCE FORTHE MUNICIPALITIES INTHE COMING DAYS."A KEY ISSUE IN THEDEBATE IS SOCIALDISTANCING.

EVENTHOUGH COVID-19CAN'T BE TRANSMITTEDTHROUGH WATER, SIXFEET STILL NEEDS TOBE MAINTAINED IN ANDOUT OF THE POOL.MDP: "THERE'S AFORMULA PUT OUT BYU-S-A SWIMMING THATCALCULATES HOWMUCH POOL DECKAREA YOU SHOULDHAVE PER PERSON.

SOWE'VE USED THATFORMULA AND WE'VEINCREASED IT A LITTLEBIT JUST TO GIVE US ALITTLE CUSHION."SEVERALMUNICIPALITIES AREALSO FACING A LACKOF STAFFING.ASPIRING LIFEGUARDSCOULD BARELY GETTHEIR FEET WETINCREASED IT A LITTLEBIT JUST TO GIVE US ALITTLE CUSHION."SEVERALMUNICIPALITIES AREALSO FACING A LACKOF STAFFING.ASPIRING LIFEGUARDSCOULD BARELY GETTHEIR FEET WETBEFORE THE PANDEMICBEGANBC: "WITHOUT THETRAINING SESSIONSTHAT WE HAD, WE'RESHORT LIFEGUARDSRIGHT NOW.

SO THAT'SGOING TO BE A HUGECRUTCH."SO PUBLC POOLS THATHAVEN'T MADE THECALL ARE STILLWAITING IT OUT.

BUTIF THEY GET THECHANCE, THEY'LL BEREADY TO DIVE IN.MDP: "WE KNOW THATBEACHES ARE OPEN.WE KNOW THATSWIMMING LESSONSARE APPROVED AS ANACTIVITY.

AND SO ITHINK IT'S A LOGICALNEXT STEP THATPOOLS WILL BE OPEN."AND IN TODAY'S HEATIT'D BE NICE TO JUMPIN.

BUT AMHERST,BUFFALO, ANDTONAWANDA ARE STILLWAITING ON APPROVAL





Tweets about this

SarahCassi

Sarah Cassi It’s great this suburb will have their community pool, but it’s residents only. What about the city kids in the… https://t.co/EauOxsrtCh 23 hours ago

wagner_seymour

ZSG 🤵🏽 Governor Hogan: “we are now proceeding through Phase 2, and will be allowing gyms to open and pools to increase cap… https://t.co/F5Pa8u7NWR 1 day ago

aaron_76

Aaron Cunningham RT @CityofSurrey: Media Release: Surrey’s spray parks, outdoor pools and the swimming area at Crescent Beach will be open for water enthusi… 1 day ago

CityofSurrey

City of Surrey Media Release: Surrey’s spray parks, outdoor pools and the swimming area at Crescent Beach will be open for water e… https://t.co/0I2zHWp9On 1 day ago

jennbarlow7

proudmom33 @BobDuffyROC question — do we know when complex pools will be open? Example a townhome community has a pool when will it be open 2 days ago

RubyT712

Rubis @GovernorTomWolf This is the first I’m seeing about pools being allowed to be open in yellow!!! Aside from being to… https://t.co/loh9k6Jhgg 2 days ago

NJ_Pen

NJ Pen NJ continues to see improvements in its battle with #COVID19, with hospitalizations holding at fewer than 2,000 peo… https://t.co/F9eYxVfOug 3 days ago

PeterEmon1

Peter Emon RT @961myFM: Hair salons, malls, pools, splash pads, more camping, beaches, libraries, community centres and more will start to open on Fri… 3 days ago


Related videos from verified sources

Only 7 of the 24 pools across the city open this summer [Video]

Only 7 of the 24 pools across the city open this summer

Many kids and families who count on city swimming pools for summer fun are going to be disappointed.

Credit: WCPO Cincinnati     Duration: 02:20Published
Mariemont's beloved swimming pool could drain village budget [Video]

Mariemont's beloved swimming pool could drain village budget

Mayor Bill Brown doesn’t relish the idea of pulling the plug on one of his community’s most beloved summer traditions, but running it is a net loss, even in good years. This is not a good year.

Credit: WCPO Cincinnati     Duration: 02:06Published
Mariemont pool might be too expensive to open this year [Video]

Mariemont pool might be too expensive to open this year

The village government loses money on it every year but absorbs the cost because of the pool's importance to the community. This year, after the pandemic took a $500,000 bite out of the village's..

Credit: WCPO Cincinnati     Duration: 02:03Published