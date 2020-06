rahul kumar RT @AAPAustralia: *Delhi CM Arvind Kejriwal announces the formation of a 'Plasma Bank',* - India's first plasma bank to be opened in ILBS… 4 minutes ago

AAP Owala Majiwada RT @ArvindJhoka: *Good News* Delhi CM Arvind Kejriwal announces the formation of a 'Plasma Bank', - India's first plasma bank to be ope… 7 minutes ago

𝕊𝕒𝕚𝕝𝕖𝕟𝕕𝕣𝕒 ℍ𝕚𝕟𝕕𝕦𝕤𝕥𝕒𝕟𝕚 Delhi CM Arvind Kejriwal announces the formation of a 'Plasma Bank', - India's first plasma bank to be opened in… https://t.co/YI0EI3oxiu 19 minutes ago

Ajay kumar RT @Sandeep35272554: *Good News* Delhi CM Arvind Kejriwal announces the formation of a 'Plasma Bank', - India's first plasma bank to be… 20 minutes ago

AAP-Australia *Delhi CM Arvind Kejriwal announces the formation of a 'Plasma Bank',* - India's first plasma bank to be opened i… https://t.co/OJLmZvCsxU 42 minutes ago

MLA Virender Singh Kadian *Good News* Delhi CM Arvind Kejriwal announces the formation of a 'Plasma Bank', - India's first plasma bank to… https://t.co/oE9aVKKxcf 1 hour ago

Prakash Kumar Soni RT @airnewsalerts: #Delhi CM Arvind Kejriwal announces setting up of 'plasma bank' to save lives of serious #COVID19 patients, bank will st… 1 hour ago