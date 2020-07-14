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Justice Ruth Bader Ginsburg hospitalized
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:29s - Published
Justice Ruth Bader Ginsburg hospitalized

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Justice Ruth Bader Ginsburg hospitalized, getting treatment for possible infection.

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HOSPITAL IN BALTIMORE..FOR TREATMENT OF A POSSIBLEINFECTION.ACCORDING TO A STATEMENT FROMTHE SUPREME COURT..OBTAINED BY C-N-N...SHE WAS ADMITTED THIS MORNING.THE 87-YEAR-OLD WAS INITIALLYEVALUATED AT A HOSPITAL INWASHINGTON D-C LAST NIGHT...AFTER EXPERIENCING A FEVERAND CHILLS...ACCORDING TO A SPOKESWOMAN.THE COURT SAYS..RUTH BADER GINSBURG ISRESTING..AND WILL STAY IN THE HOSPITALFOR A FEW DAYS.DOCTORS AND NURSES..AREN'T JUST FIGHTING THE




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PJ. RT @no_silenced: BREAKING NEWS !!! Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg was admitted to the hospital for treatment of a possible infe… 4 seconds ago

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Sherri RT @love4thegameAK: RBG watch... JUST IN: SCOTUS Justice Ruth Bader Ginsburg hospitalized. https://t.co/nNJGNLyDKz 7 seconds ago

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❌ Kelly❌ RT @MajorPatriot: Justice Ruth Bader Ginsburg is "resting comfortably and will stay in the hospital for a few days to receive intravenous… 28 seconds ago

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KASEY GRANTHAM RT @EntheosShines: Anti-Trump Elitist Supreme Court Justice #RuthBaderGinsburg Has Been On The Court Since 1993 Has Net Worth Upwards Of 45… 28 seconds ago

ColoSherBear

Sherry Hartman RT @RevChuckCurrie: Please join me in praying for the health and well-being of Justice Ruth Bader Ginsburg. 39 seconds ago

tileguynow

Deplorable👍Scott Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg hospitalized with infection https://t.co/K0Tw0yy0U8 via @usatoday 44 seconds ago


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