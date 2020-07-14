Justice Ruth Bader Ginsburg hospitalized

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HOSPITAL IN BALTIMORE..FOR TREATMENT OF A POSSIBLEINFECTION.ACCORDING TO A STATEMENT FROMTHE SUPREME COURT..OBTAINED BY C-N-N...SHE WAS ADMITTED THIS MORNING.THE 87-YEAR-OLD WAS INITIALLYEVALUATED AT A HOSPITAL INWASHINGTON D-C LAST NIGHT...AFTER EXPERIENCING A FEVERAND CHILLS...ACCORDING TO A SPOKESWOMAN.THE COURT SAYS..RUTH BADER GINSBURG ISRESTING..AND WILL STAY IN THE HOSPITALFOR A FEW DAYS.DOCTORS AND NURSES..AREN'T JUST FIGHTING THE
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