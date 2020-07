Brexit briefing: 164 days until the end of the transition period 4 minutes ago Video Credit: PA - Press Association STUDIO - Duration: 00:50s - Published Brexit briefing: 164 days until the end of the transition period The UK left the European Union on January 31. Here we look at the latest figures and key dates in the ongoing Brexit process. 0

shares ShareTweetSavePostSend



You Might Like



Tweets about this giorgiotalate Brexit briefing: 166 days until the end of the transition period https://t.co/5zRo2OMley 54 minutes ago One News Page Brexit briefing: 165 days until the end of the transition period: https://t.co/wyx2KDIvDz #EuropeanUnion 20 hours ago James Brexit briefing: 166 days until the end of the transition period https://t.co/k0gs6EMwxz 2 days ago One News Page (United Kingdom) Brexit briefing: 166 days until the end of the transition period: https://t.co/PYfAYlcmxn #Brexit 2 days ago Jay Brexit briefing: 168 days until the end of the transition period https://t.co/hYDEEuvJB2 4 days ago Bill Bright RT @RashellTamina: Brexit briefing: 168 days until the end of the transition period https://t.co/dQku5m6h02 4 days ago Tamina Rashell Brexit briefing: 168 days until the end of the transition period https://t.co/dQku5m6h02 4 days ago Tamina Rashell Brexit briefing: 169 days until the end of the transition period https://t.co/KZjhtfOR1D 5 days ago