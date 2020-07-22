Family of man killed by LVMPD files lawsuit

LAS VEGAS METRO POLICE...FILES A NEW LAWSUIT IN FEDERALCOURT.JORGE GOMEZ WAS KILLED AT ABLACK LIVES MATTER PROTEST INFRONT OF THE FEDERAL COURTHOUSEIN DOWNTOWN LAS VEGAS ON JUNEFIRST.YOU'RE LOOKING AT VIDEO OFGOMEZ AT THE PROTEST.POLICE SAY...HE WAS WEARING CARRYING ANASSAULT RIFLE AND POINTED IT ATOFFICERS BEFORE HE WAS SHOT.THE LAWSUIT CLAIMS ...GOMEZ'S FIRST AND SECONDAMMENDEMENT RIGHTS WEREVIOLATED BY OFFICERS.IT ALSO CLAIMS...HE NEVER POINTED HIS GUN ATANYONE.THE OFFICERS WERE NOT WEARINGBODY CAMERAS AT THE TIME OF THESHOOTING.V