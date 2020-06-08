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Judge removes gag order in George Floyd case
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:25s - Published
Judge removes gag order in George Floyd case

Judge removes gag order in George Floyd case

A judge has lifted a gag order against the 4 former Minneapolis police officers charged with George Floyd's death.

The order prevented the former officers and their attorneys from publicly speaking about the case.

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MINNEAPOLIS POLICE OFFICERSCHARGED IN GEORGE FLOYD'SDEATH.THE ORDER PREVENTED THE FORMEROFFICERS AND THEIR ATTORNEYSFROM PUBLICLY SPEAKING ABOUTTHE CASE.ALL 4 OFFICERS MADE A COURTAPPEARANCE ON TUESDAY.FORMER OFFICER DEREK CHAUVIN --WHO WAS SEEN ON CAMERA KNEELINGON FLOYD'S NECK IS FACINGSECOND-DEGREE MURDER.THE THREE OTHER OFFICERS THATWERE ON THE SCENE ARE CHARGEDWITH SECOND DEGREE AIDING ANDABETTING MURDER.25-30 FEDS GO HOME CHANTS




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