Judge removes gag order in George Floyd case

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MINNEAPOLIS POLICE OFFICERSCHARGED IN GEORGE FLOYD'SDEATH.THE ORDER PREVENTED THE FORMEROFFICERS AND THEIR ATTORNEYSFROM PUBLICLY SPEAKING ABOUTTHE CASE.ALL 4 OFFICERS MADE A COURTAPPEARANCE ON TUESDAY.FORMER OFFICER DEREK CHAUVIN --WHO WAS SEEN ON CAMERA KNEELINGON FLOYD'S NECK IS FACINGSECOND-DEGREE MURDER.THE THREE OTHER OFFICERS THATWERE ON THE SCENE ARE CHARGEDWITH SECOND DEGREE AIDING ANDABETTING MURDER.25-30 FEDS GO HOME CHANTS
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