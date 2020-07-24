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Tropical Storm Hanna forecast to make landfall as hurricane in South Texas Saturday
Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:07s - Published
Tropical Storm Hanna forecast to make landfall as hurricane in South Texas Saturday

Tropical Storm Hanna forecast to make landfall as hurricane in South Texas Saturday

The WPTV First Alert Weather Team is monitoring several areas of interest in the tropics.

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IS BUSY TONIGHT - WATCHING THETROPICS AND THE CHANCE OF WETWEATHER THIS WEEKEND.

WE GETTHE VERY LATEST FRMETEOROLOGIST JAMES WEILAND.JAMES?TONIGHTA SLIGHT CHANCE OFSHOWERS, WITH THUNDERSTORMSALSO POSSIBLE AFTER 2AM.PARTLY CLOUDY, WITH A LOWAROUND 78.

EAST WIND 6 TO 9MPH.

CHANCE OF PRECIPITATIONIS 20%.

SATURDAYA 50 PERCENTCHANCE OF SHOWERS ANDTHUNDERSTORMS. PARTLY SUNNY,WITH A HIGH NEAR 88.

BREEZY,WITH AN EAST WIND 13 TO 16MPH, WITH GUSTS AS HIGH AS 21MPH.

NEW RAINFALL AMOUNTSBETWEEN A TENTH AND QUARTER OFAN INCH, EXCEPT HIGHER AMOUNTSPOSSIBLE IN THUNDERSTORMS.SATURDAY NIGHTSHOWERS LIKELYAND POSSIBLY A THUNDERSTORMBEFORE 2AM, THEN A CHANCE OFSHOWERS AND THUNDERSTORMAFTER 2AM.

PARTLY CLOUDY, WITHA LOW AROUND 77.

SOUTHEASTWIND 8 TO 11 MPH.

CHANCE OFPRECIPITATION IS 60%.

NEWRAINFALL AMOUNTS OF LESS THANA TENTH OF AN INCH, EXCEPTHIGHER AMOUNTS POSSIBLE INTHUNDERSTORMS. SUNDAYA CHANCEOF SHOWERS AND THUNDERSTORMS,THEN SHOWERS LIKELY ANDPOSSIBLY A THUNDERSTORM AFTER2PM.

PARTLY SUNNY, WITH A HIGHNEAR 88.

SOUTHEAST WIND 8 TO15 MPH, WITH GUSTS AS HIGH AS20 MPH.

CHANCE OFPRECIPITATION IS 70%.

SUNDAYNIGHTSHOWERS LIKELY BEFORE8PM.

MOSTLY CLOUDY, WITH A LOWAROUND 78.

SOUTHEAST WINDAROUND 6 MPH.

CHANCE OFPRECIPITATION IS 60%.

MONDAYASLIGHT CHANCE OF SHOWERS, THENA CHANCE OF SHOWERS ANDTHUNDERSTORMS AFTER 11AM.PARTLY SUNNY, WITH A HIGH NEAR90.

SOUTHEAST WIND 8 TO 11MPH.

CHANCE OF P




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