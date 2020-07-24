Tropical Storm Hanna forecast to make landfall as hurricane in South Texas Saturday

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IS BUSY TONIGHT - WATCHING THETROPICS AND THE CHANCE OF WETWEATHER THIS WEEKEND.
WE GETTHE VERY LATEST FRMETEOROLOGIST JAMES WEILAND.JAMES?TONIGHTA SLIGHT CHANCE OFSHOWERS, WITH THUNDERSTORMSALSO POSSIBLE AFTER 2AM.PARTLY CLOUDY, WITH A LOWAROUND 78.
EAST WIND 6 TO 9MPH.
CHANCE OF PRECIPITATIONIS 20%.
SATURDAYA 50 PERCENTCHANCE OF SHOWERS ANDTHUNDERSTORMS. PARTLY SUNNY,WITH A HIGH NEAR 88.
BREEZY,WITH AN EAST WIND 13 TO 16MPH, WITH GUSTS AS HIGH AS 21MPH.
NEW RAINFALL AMOUNTSBETWEEN A TENTH AND QUARTER OFAN INCH, EXCEPT HIGHER AMOUNTSPOSSIBLE IN THUNDERSTORMS.SATURDAY NIGHTSHOWERS LIKELYAND POSSIBLY A THUNDERSTORMBEFORE 2AM, THEN A CHANCE OFSHOWERS AND THUNDERSTORMAFTER 2AM.
PARTLY CLOUDY, WITHA LOW AROUND 77.
SOUTHEASTWIND 8 TO 11 MPH.
CHANCE OFPRECIPITATION IS 60%.
NEWRAINFALL AMOUNTS OF LESS THANA TENTH OF AN INCH, EXCEPTHIGHER AMOUNTS POSSIBLE INTHUNDERSTORMS. SUNDAYA CHANCEOF SHOWERS AND THUNDERSTORMS,THEN SHOWERS LIKELY ANDPOSSIBLY A THUNDERSTORM AFTER2PM.
PARTLY SUNNY, WITH A HIGHNEAR 88.
SOUTHEAST WIND 8 TO15 MPH, WITH GUSTS AS HIGH AS20 MPH.
CHANCE OFPRECIPITATION IS 70%.
SUNDAYNIGHTSHOWERS LIKELY BEFORE8PM.
MOSTLY CLOUDY, WITH A LOWAROUND 78.
SOUTHEAST WINDAROUND 6 MPH.
CHANCE OFPRECIPITATION IS 60%.
MONDAYASLIGHT CHANCE OF SHOWERS, THENA CHANCE OF SHOWERS ANDTHUNDERSTORMS AFTER 11AM.PARTLY SUNNY, WITH A HIGH NEAR90.
SOUTHEAST WIND 8 TO 11MPH.
CHANCE OF P
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