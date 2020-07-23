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Clashes continue between protesters and federal agents
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:42s - Published
Clashes continue between protesters and federal agents

Clashes continue between protesters and federal agents

Protesters in Portland continue to push back against federal agents in the city, Demonstrators once again gathered in front of a federal courthouse and clashed with troops on the ground.

The protests in Portland started in May after the death of George Floyd.

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THE CITY.DEMONSTRATORS ONCE AGAINGATHERED IN FRONT OF A FEDERALCOURTHOUSE AND CLASHED WITH THEAGENTS ON THE GROUND.LOCAL OFFICIALS HAVE CRITICIZEDTHEIR PRESENCE -- SAYING IT ISESCALATING THE VIOLENCE.ONE PROTESTER -- WHO IS A NAVYVETERAN -- SAYS THE FEDERALTROOPS NEED TO GO HOME.BEING RULED ILLEGAL, TAKE ITDOWN AND LEAVE OUR TOWN.THE PROTESTS IN PORTLANDSTARTED IN MAY -- AFTER THEDEATH OF GEORGE FLOYD.HERE IN THE




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