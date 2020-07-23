Clashes continue between protesters and federal agents

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THE CITY.DEMONSTRATORS ONCE AGAINGATHERED IN FRONT OF A FEDERALCOURTHOUSE AND CLASHED WITH THEAGENTS ON THE GROUND.LOCAL OFFICIALS HAVE CRITICIZEDTHEIR PRESENCE -- SAYING IT ISESCALATING THE VIOLENCE.ONE PROTESTER -- WHO IS A NAVYVETERAN -- SAYS THE FEDERALTROOPS NEED TO GO HOME.BEING RULED ILLEGAL, TAKE ITDOWN AND LEAVE OUR TOWN.THE PROTESTS IN PORTLANDSTARTED IN MAY -- AFTER THEDEATH OF GEORGE FLOYD.HERE IN THE
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