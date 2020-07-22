Police respond to reports of shooting near the Las Vegas Strip

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ALL MORNING--TRACKING FOR YOUR ALL MORNING--RIGHT NOW POLICE ARE ON SCENEAT THE HILTON GRAND VACATIONRESORTS AFTER REPORTS OF ASHOOTING--- HERE IS A LIVELOOK AT THE SCENE FROM LIVEDRIVE NEAR HARMON AND LAS VEGASBOULVARD--- POLICE HAVEN'T BEENABLE TO FIND ANYONE WHO WASHURT-- BUT THEY ARE TALKING TOFIVE PEOPLE OF INTEREST---AFTER CHECKING SOME HOTELROOMS.POLICE ARE STILL INVESTIGATINGWHAT HAPPEN-- BUT OUR CREWSON THE GROUND TELL US HARMON ISDOWN TO ONE LANE IN EITHERDIRECTION FROM LAS VEGASBOULEVARD TO AUDRIE.THE GOOD NEWS IS-- NO OTHERTRAFFIC TROUBLES TO TELL YOUABOUT TO START OFF YOUR TUESDAYCOMMUTE.WE'RE IN THE 80S THIS MORNING
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