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Police respond to reports of shooting near the Las Vegas Strip
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:38s - Published
Police respond to reports of shooting near the Las Vegas Strip

Police respond to reports of shooting near the Las Vegas Strip

Las Vegas police are investigating reports of a shooting at the Hilton Grand Vacation Club on 300 E.

Harmon Avenue.

Road closures are in effect as police investigate.

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ALL MORNING--TRACKING FOR YOUR ALL MORNING--RIGHT NOW POLICE ARE ON SCENEAT THE HILTON GRAND VACATIONRESORTS AFTER REPORTS OF ASHOOTING--- HERE IS A LIVELOOK AT THE SCENE FROM LIVEDRIVE NEAR HARMON AND LAS VEGASBOULVARD--- POLICE HAVEN'T BEENABLE TO FIND ANYONE WHO WASHURT-- BUT THEY ARE TALKING TOFIVE PEOPLE OF INTEREST---AFTER CHECKING SOME HOTELROOMS.POLICE ARE STILL INVESTIGATINGWHAT HAPPEN-- BUT OUR CREWSON THE GROUND TELL US HARMON ISDOWN TO ONE LANE IN EITHERDIRECTION FROM LAS VEGASBOULEVARD TO AUDRIE.THE GOOD NEWS IS-- NO OTHERTRAFFIC TROUBLES TO TELL YOUABOUT TO START OFF YOUR TUESDAYCOMMUTE.WE'RE IN THE 80S THIS MORNING




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szaheer123

Guest Post Expert Portland Police Respond To Reports Of Shooting In Court As Protests Continue For 60th Consecutive Night https://t.co/C2HKPCO1wO 1 day ago

kimvie

sic RT @timesunion: Reporter @michaeldamianw is on the scene at Crossgates Mall now as police respond to reports that shots were fired. We are… 6 days ago

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Times Union Reporter @michaeldamianw is on the scene at Crossgates Mall now as police respond to reports that shots were fired.… https://t.co/AqNAjNQpPk 6 days ago

journalonline

Muscatine Journal MUSCATINE — The Muscatine Police Department asks anyone with information regarding a shooting Tuesday evening in th… https://t.co/BPBABv5PBN 6 days ago


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