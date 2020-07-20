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Congressman John Lewis honored at the US Capitol
Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:42s - Published
Congressman John Lewis honored at the US Capitol

Congressman John Lewis honored at the US Capitol

Congressman John Lewis was honored at the US Capitol.

Congressman Lewis died at the age of 80 following a long battle with cancer.

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Wildlife Alert HotlineMIANA MASSEY FOX 4 IN YOCORNERTHE BODY OF THE LATEREPRESENTATIVE JOHN LEWIS IS NOWAT THE U-S CAPITOL BUILDING INWASHINGTON.LAWMAKERS, CIVIL RIGHTS LEADERSAND OTHERS GATHERED MONDAFTERNOON AS LEWIS’ CASKET WASESCORTED INTO THE ROTUNDA WHEREHE NOW LIES IN STATEAS A PRECAUTION DUE TO THEPANDEMIC, A PUBLIC VIEWING WILLTAKE PLACE TOMORROW ON THE FRONTSTEPS OF THE CAPITOL.

LEWISWILL LIE IN STATE IN THE GEORGIASTATE CAPITOL ON WEDNESDAY.ON THURSDAY, THERE WILL BESERVICES AT EBENEZER BAPTISTCHURCH IN ATLANTA, FOLLOWED BY




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LadyJusticeGA

TBone RT @SenSchumer: In the story of America, Congressman John Lewis was one of those special heroes whose moral clarity shone out like a North… 3 minutes ago

ARCfanHQ

Lori Thompson #DCsBravest @dcfireems are honored to work with @CapitolPolice and @RedCrossNCGC to ensure a safe and healthy envir… https://t.co/68HfgrzZPJ 4 minutes ago

cyndomingo13

cindy domingo RT @MarketWatch: Civil rights icon John Lewis is first Black lawmaker to lie in state at the Capitol Rotunda. https://t.co/OofbgTvEZ1 8 minutes ago

MagaliSkywalker

Magali Skywalker RT @Reuters: U.S. lawmakers were visibly moved while singer Wintley Phipps delivered his performance of 'Amazing Grace' in the Capitol Rotu… 10 minutes ago

VIZKAINO

VIZKAINO RT @RepEspaillat: Today, my congressional colleagues and I honored Congressman John Lewis during a memorial service at the U.S. Capitol.… 18 minutes ago

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LorenaLewkowitz RT @Reuters: A motorcade carrying the casket of Rep. John Lewis wound through Washington, D.C., before arriving at the Capitol, where lawma… 38 minutes ago

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Randy Stevens RT @Yamiche: Honored to have joined @LesterHoltNBC on @NBCNews today to talk about the great legacy of Congressman John Lewis as his remain… 50 minutes ago

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Jacque Schrock Literal CHILLS. Rev. Wintley Phipps honored Congressman John Lewis in the most powerful way. https://t.co/iariIv5G0M 52 minutes ago


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