2020 Emmy nominations announced

"HBO'S" LIMITED SERIES"WATCHMEN" LEADS THE WAY WITH-26- NODS.TODAY....LESLIE JONES KICKEDOFF THE READING OF THIS YEAR'SEMMY NOMINATIONS."THE MORNING SHOW" AND "RAMY"ARE AMONG THE SERIES....VYING FOR EMMY NOMINATIONS ANDSOME OF THEIR PERFORMERS WEREAMONG THE EARLY NOMINEES..THE SEPTEMBER 20TH CEREMONYWILL AIR RIGHT HERE ON ABC....WITH FORMER LAS VEGASRESIDENT...JIMMY KIMMEL AS THE HOST.SITTING IN THE HOT SEAT.A NATIONAL GUARD
(CNN) Those lucky enough to snag an Emmy nomination on Tuesday are feeling all the feels and we are here for it. Hugh Jackman, outstanding lead actor in a limited series or tv movie for "Bad Education"..