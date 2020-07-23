Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

2020 Emmy nominations announced
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:25s - Published
2020 Emmy nominations announced

2020 Emmy nominations announced

This year's Emmy nominations have been announced.

Today Leslie Jones kicked off the reading of this year's Emmy nominations.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

"HBO'S" LIMITED SERIES"WATCHMEN" LEADS THE WAY WITH-26- NODS.TODAY....LESLIE JONES KICKEDOFF THE READING OF THIS YEAR'SEMMY NOMINATIONS."THE MORNING SHOW" AND "RAMY"ARE AMONG THE SERIES....VYING FOR EMMY NOMINATIONS ANDSOME OF THEIR PERFORMERS WEREAMONG THE EARLY NOMINEES..THE SEPTEMBER 20TH CEREMONYWILL AIR RIGHT HERE ON ABC....WITH FORMER LAS VEGASRESIDENT...JIMMY KIMMEL AS THE HOST.SITTING IN THE HOT SEAT.A NATIONAL GUARD




You Might Like

Related news from verified sources

Leslie Jones to Host Emmy Nominations – Here’s How to Watch Tuesday’s Event

Leslie Jones to Host Emmy Nominations – Here’s How to Watch Tuesday’s Event Leslie Jones will host the 72nd Emmy nominations on Tuesday, July 28, the Television Academy...
The Wrap - Published

Netflix took back the Emmy nominations crown from HBO, but didn't have the most nominated show

Netflix took back the Emmy nominations crown from HBO, but didn't have the most nominated show · Netflix nabbed 160 total Emmy nominations on Tuesday, followed by HBO with 107. · Netflix first...
Business Insider - Published

Apple TV+ scores its first-ever Emmy nominations for ‘The Morning Show’

After winning a pair of Daytime Emmy Awards earlier this week, Apple TV+ has now scored its...
9to5Mac - Published Also reported by •MacRumours.comengadget



Tweets about this

capuano_marth

Marth Capuano RT @MillerMeredith1: Hoping the Television Academy members recognize Chris Evans’ superbly layered performance as Andy Barber in #Defending… 18 seconds ago

ClaireCarr32

Claire Carr RT @rtenews: Normal People director Lenny Abrahamson has said he is “really delighted” with the show’s four Emmy nominations, describing it… 49 seconds ago

trulyaas

That dude? Have they announced the Emmy nominations for "Best Cunty Subtweet" yet??🤞🤞🤞 3 minutes ago

No_Guile

Nathaniel™ RT @IGN: Are you watching the Watchmen? See every Emmy award it’s nominated for here: https://t.co/BcXTaVZOSh https://t.co/TO81xARhZ5 4 minutes ago

sajjadali2012

Sajjad Ali 🏆2020 Emmy nominations announced! Huge Congratulations Jennifer Aniston, Kenan Thompson, Meryl Streep, Steve Carr… https://t.co/9uPNf8Hnbw 5 minutes ago

AntoineJacono

Antoine Jacono RT @curb_david: The Emmys will be held on September 20 at 8 p.m. ET / 5 p.m. PT, which is where the winners will be announced. Final-roun… 7 minutes ago

liam777mallon

Liam Mallon RT @rte: Irish actors Andrew Scott, Paul Mescal & Fiona Shaw have received #EmmyNominations, while Lenny Abrahamson is nominated for Outsta… 8 minutes ago

LompocRecord

Lompoc Record LOS ANGELES (AP) — Stars such as Kerry Washington, Christina Applegate and Rachel Brosnahan have expressed exciteme… https://t.co/tUAMfuOa3Y 11 minutes ago


Related videos from verified sources

2020 Emmy Awards Nominations: The Full List | THR News [Video]

2020 Emmy Awards Nominations: The Full List | THR News

Netflix broke the record for most nominations in a single year, scoring 160 in total, while the most-nominated series was HBO's 'Watchmen,' with 26 in all.

Credit: THR News     Duration: 02:34Published
2020 Primetime Emmy Nominations [Video]

2020 Primetime Emmy Nominations

From "Schitt's Creek"'s 15 nominations to Zendaya's surprise Lead Actress in a Drama nod for "Euphoria", ET Canada breaks down everything you may have missed from the 2020 Primetime Emmy nomination..

Credit: ETCanada     Duration: 03:45Published
Hugh Jackman, More React To Emmy Nominations [Video]

Hugh Jackman, More React To Emmy Nominations

(CNN) Those lucky enough to snag an Emmy nomination on Tuesday are feeling all the feels and we are here for it. Hugh Jackman, outstanding lead actor in a limited series or tv movie for "Bad Education"..

Credit: Wochit     Duration: 00:38Published