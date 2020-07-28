Tropical Storm Isaias forms

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BETTER IDEA OF WHETHER ASYSTEM IN THE CARIBBEAN WIIMPACT US IN SOUTH FLORIDA.LET'S GET RIGHT TO WPTV FIRSTALERT CHIEF METEOROLOGISTSTEVE WEAGLE ... FOR THE 1O'CLOCK UPDATE.
STEVE?EVERYONE SHOULD KEEP A CLOSEEYE ON THE TROPICAL SYSTEM INTHE CARIBBEAN.
IT WILL LIKELYBRING US RAIN SQUALLS ANDGUSTY WINDS THIS WEEKEND.SHOULD THE SYSTEM CONTINUE TOSTRENGTHEN WE COULD SEETROPICAL STORM FORCE WINDS.THERE IS A 35-50% CHANCE OFTHAT HAPPENING WITH THECURRENT TRACK.
THAT WILLCHANGE DAILY.
TONIGHT: ANYINLAND RAIN AND STORMS ENDINGEARLY.
CLEARING AND COOLER.LOW 76 TOMORROW AND FRIDAY:HAZY HOT AND HUMID.
ISOLATEDRAIN IN THE AFTERNOON.
HIGH 92SATURDAY: RAIN SQUALLS ANDGUSTY WINDS ARRIVING IN THEMORNING.
SOME HEAVY RAINPOSSIBLE.
HIGH 88 SUNDAY:LINGERING RAIN SQUALLS ANDWINDY.
HEAVY DOWNPOURS ATTIMES.
WINDS COULD APPROACHTROPICAL STORM FORCE.
HIGH 87NEXT WEEK: IMPROVING WEATHERWITH SUNSHINE RETURNING.
HIG88-92 STEVE WEAGLEAS WE CONTINUE TO KEEP AN EYEON THE STORM...NOW IS THE TIMETO MAKE SURE YOUR HURR
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