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Tropical Storm Isaias forms
Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 02:29s - Published
Tropical Storm Isaias forms
The latest look at Tropical Storm Isaias.
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BETTER IDEA OF WHETHER ASYSTEM IN THE CARIBBEAN WIIMPACT US IN SOUTH FLORIDA.LET'S GET RIGHT TO WPTV FIRSTALERT CHIEF METEOROLOGISTSTEVE WEAGLE ... FOR THE 1O'CLOCK UPDATE.

STEVE?EVERYONE SHOULD KEEP A CLOSEEYE ON THE TROPICAL SYSTEM INTHE CARIBBEAN.

IT WILL LIKELYBRING US RAIN SQUALLS ANDGUSTY WINDS THIS WEEKEND.SHOULD THE SYSTEM CONTINUE TOSTRENGTHEN WE COULD SEETROPICAL STORM FORCE WINDS.THERE IS A 35-50% CHANCE OFTHAT HAPPENING WITH THECURRENT TRACK.

THAT WILLCHANGE DAILY.

TONIGHT: ANYINLAND RAIN AND STORMS ENDINGEARLY.

CLEARING AND COOLER.LOW 76 TOMORROW AND FRIDAY:HAZY HOT AND HUMID.

ISOLATEDRAIN IN THE AFTERNOON.

HIGH 92SATURDAY: RAIN SQUALLS ANDGUSTY WINDS ARRIVING IN THEMORNING.

SOME HEAVY RAINPOSSIBLE.

HIGH 88 SUNDAY:LINGERING RAIN SQUALLS ANDWINDY.

HEAVY DOWNPOURS ATTIMES.

WINDS COULD APPROACHTROPICAL STORM FORCE.

HIGH 87NEXT WEEK: IMPROVING WEATHERWITH SUNSHINE RETURNING.

HIG88-92 STEVE WEAGLEAS WE CONTINUE TO KEEP AN EYEON THE STORM...NOW IS THE TIMETO MAKE SURE YOUR HURR




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Tracking The Tropics: Tropical Storm Warnings Issued For Puerto Rico, Other Islands For System In Atlantic

Tropical Storm Warnings have been issued ahead of a disturbance which is forecast to become Tropical...
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ThatGoonSebazz

dingleberry RT @WPLGLocal10: Tropical Storm Isaias finally forms, forecast to approach Florida Friday night https://t.co/Z4m5Ry1U4c https://t.co/1zpprn… 13 seconds ago

wowrangutang

♤♡◇♧procrasTITnation♡♤◇♧ RT @BobbiStorm: #ISAIAS FORMS. It's a boy. A big boy. Tropical Storm Force Winds Far Out to the NE. Watches & Warnings up. Florida & Cuba P… 14 seconds ago

lightskinfiji

April🦋 RT @wsvn: #BREAKING - Tropical Storm Isaias has formed south of Puerto Rico, and South Florida remains in the cone of concern as of the 11… 17 seconds ago

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Jeremiah RT @ChrisHolcomb: Tropical Storm #Isaias forms. The forecast track shifts east as the storm maintains tropical storm strength as it moves… 19 seconds ago

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Kessa Lee Girl🎀 RT @BN9: #BREAKING: Tropical Storm Isaias forms south of Puerto Rico. Most of Florida remains in the cone of concern. Here's the latest ➡️… 31 seconds ago

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Alana Cameron RT @WeatherNation: 🚨 BREAKING: Potential Tropical Cyclone #Nine has finally become Tropical Storm #Isaias. 🌀 The latest forecast: https:/… 35 seconds ago

HagenNation

Hagen Bentley RT @spann: Tropical Storm Isaias forms in the Caribbean; NHC adjusts forecast track to the east https://t.co/BGz1pEFAQj 1 minute ago

Juillet_Dix

Petunia🌸🆘 RT @realTuckFrumper: Tropical Storm Isaias Forms in the Caribbean, Latest Path Aims to Florida https://t.co/klDz37bS8H 1 minute ago


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