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BLM street mural to be removed
Video Credit: KJRH | Tulsa | Channel 2 - Duration: 00:55s - Published
BLM street mural to be removed
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COMMUNITY LEADERS THISMORNING...THE TULSA CITY COUNCILDECIDED TO REMOVE THE BLACKLIVES MATTER MURAL FROM THESTREET IN GREENWOOD.

THISAFTER THE CHAIRMAN OF THETULSA REPUBLICAN PARTYEMAILED THE MAYOR ASKINGABOUT THE PERMIT PROCESS -SAYING HE WANTS TO HAVE A'BACK THE BLUE' MURALPAINTED SOMEWHERE IN THECITY.

THE CITY'S ATTORNEYSAYS STREET PAINTINGS AREONLY FOR ROAD SIGNS -PROMPTING THE COUNCIL TORECOMMEND THE MURAL BEREMOVED.Bob Jack/ Chair TulsaRepublican Party<10:41:53-10:42:03




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Credit: CBS 2 New York     Duration: 00:33Published