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Rapid coronavirus testing coming to South Florida
Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:34s - Published
Rapid coronavirus testing coming to South Florida

Rapid coronavirus testing coming to South Florida

Several COVID-19 testing sites that closed ahead of Tropical Storms Isaias are reopening Tuesday.

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A COVID-19 TEST, YOUMORE OPTIONS ONCE AGAIN.

MANYTESTING SITES CLOSED FOR THEWEEKEND WEATHER ARE REOPENINGTHIS MORNING.

W-P-T-VNEWSCHANNEL FIVESUSSKIND IS LIVE AT FITTEAMBALLPARK WITH SOME OF THCHANGES HAPPENING WITH SOUTHFLORIDA TESTING.MANY STATE AND PALM BEACCOUNTY SUPPORTED TESTING SITESLIKE THIS ONE WILL REOPEN INJUST A FEW HOURS AND WELEARNING ABOUT SOME CHANGES TOHELP PEOPLE GET TESTED FASTER.GOVERNOR DESANTIS SAYS MANYCURRENT TEST RESULTS ARE QUOTEUSELESS BECAUSE THEY ATAKING TOO LONG TO COME BACK.SO AT MAJOR TESTING SITES LIHARD ROCK STADIUM AND MARLINSPARK IN MIAMI DADE COUNTY..THE STATE WILL BEGIN OFFERING15 MINUTE RAPID TESTS FOPEOPLE 65 AND OLDER OR THOSEEXPERIENCING SYMPTOMS. ATOTHER STATE SUPPORTED TESTINGSITES- THEYLANES FOR THOSE GROUPS ANDOFFER SELF SWAB TESTS WITHRESULTS AVAILABLE WITHIN 72HOURS.WETHOSE 15 MINUTE RAPID TESTSWILL BE BROUGHT HERE TO THEBALLPARK.

THE HEALTH CAREDISTRICT OF PALM BEACH COUNTYIS ALSO REOPENING ITS WALK UPTESTING SITES




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