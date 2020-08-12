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Indian River County deputy shoots 16-year-old boy who pulled gun on him, authorities say

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:03s - Published
Indian River County deputy shoots 16-year-old boy who pulled gun on him, authorities say

Indian River County deputy shoots 16-year-old boy who pulled gun on him, authorities say

The Indian River County Sheriff's Office said a deputy was forced to shoot a 16-year-old boy three times early Wednesday when the teen reached for a gun during a confrontation with the deputy.

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BY A INDIAN RIVER COUNTYSHERIFF'S DEPUTY OVERNIGHT.THE SHERIFF'S OFFICE TELLSWPTV..

A DEPUTY WAS PATROLLINGTHE AREA AROUND 16TH AVENUESOUTHWEST, WEST OF HIGHLANDSDRIVE ..

AN AREA THAT HAS SEENSEVERAL CAR BURLGARIESRECENTLY.

THE SHERIFF SAYS...THE DEPUTY CAME UPON THREEPEOPLE, INCLUDING THE TEEN-WHO REACHED FOR A GUN THAT WASIN HIS PANTS POCKET AND THAT'SWHEN THE DEPUTY FIRED HIS GUN.THE TEEN WAS SHOT THREE TIMES,IN THE SHOULDER, ABDOMEN ANDBICEP."THE SUBJECT RAN AWAY AFTERBEING SHOT AND THEN OUR DEPUTYWAS ABLE TO GET AHOLD OF HIM.HE IMMEDIATELY RENDERED FIRSTAID AND WE HAD AN AMBULANCEINN ROUTE WITHIN A MINUTE OFTHE INITIAL ENCOUNTER."ACCORDING TO THE SHERIFF'SOFFICE, "WHEN THE DEPUTY ASKEDTHE SUSPECT WHY HE REACHED FORTHE GUN, THE TEEN SAID HE WASTRYING TO HIDE IT." THERE WERETWO OTHER JUVENILES WITH THESUSPECT.

THEY ARE BEINGQUESTIONED.

THE SHERIFF'SOFFICE SAYS THE TEEN ISEXPECTED TO BE CHARGED SOON.AS FOR THE THE DEPUTY WHO SHOTTHE TEEN..

HE IS ONADMINISTRATIVE LEAVE... WHICHIS STANDARD PROTOCOL.THE SKLYLINE OF DOWNTOWN W




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