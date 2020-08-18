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Day 2 of the DNC

Video Credit: TODAY’S TMJ4 - Duration: 01:26s - Published
Day 2 of the DNC

Day 2 of the DNC

Day 2 of the DNC features speakers like Rep.

Alexandria Ocasio-Cortez, former Sec.

Of State John Kerry and more.

IS LIVE DOWNTOWN WITH MORE ONWHAT'S ON THE AGENDA FORTODAY.GOOD MORNING,TODAY IS THE DAYOF THE ROLL CALL ACROSSAMERICA -- WHEN PEOPLE ACROSSTHE COUNTRY WILL OFFICIALLYCAST VOTES TO NOMINATE JOEBIDEN FOR PRESIDENT OF THEUNITED STATES.MILWAUKEE MAYOR TOM BARRETTWILL KICK-OFF THE NIGHT ...CALLING THE CONVENTION TOORDER.AND MILWAUKEE NATIVE ANDCONVENTION SECRETARY JASON RAEWILL DIRECT THAT ROLL CALLACROSS ALL 50 STATES AND 7TERRITORIES FROM THE WISCONSINCENTER HERE - AS PEOPLE CASTTHEIR VOTES TO NOMINATE BIDEN.IT WILL BE LIEUTENANT GOVERNORMANDELA BARNES WHO WILL LEADTHE WISCONSIN DELEGATION INOFFERING THE STATE'S VOTES TONOMINATE BIDEN.REP ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ,REPRESENTATIVE LISA BLUNTROCHESTER, FORMER SECRETARY OFSTATE JOHN KERRY, FORMER U.S.ATTORNEY GENERAL SALLY YATESARE ALSO SCHEDULED TO TAKE THEVIRTUAL STAGE.SENATOR ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ, REPRESENTATIVE LISABLUNT ROCHESTER, FORMERSECRETARY OF STATE JOHN KERRY,FORMER U.S. ATTORNEY GENERALSALLY YATES ARE ALSO SCHEDULEDTO TAKE THE VIRTUAL STAGE.BEFORE THOSE PRIMETIMESPEECHES TONIGHT, CAUCUS ANDCOUNCIL MEETINGS WILL BE HELDEARLIER IN THE DAY.TOPICS WILLINCLUDE LGBTQ ISSUES,VETERANS, SMALL BUSINESSES,AND THE ENVIRONMENT ANDCLIMATE CHANGE JUST TO NAME AFEW.TONIGHT'S THEME AT THECONVENTION WILL BE: LEADERSHIPMATTERS.REPORTING LIVE NEARTHE WISCONSIN CENTER, RYANJENKINS, TMJ4 NEWS.




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