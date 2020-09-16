Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Big Ten football to return October 24

Video Credit: NBC 26 Wisconsin - Duration: 01:59s - Published
Big Ten football to return October 24
Big Ten football to return October 24

POSTPONING ITS FALLFOOTBALL SEASON.THE CONFERENCEHAS REVERSEDCOURSE... AND WILLPLAY BEGINNING NEXTMONTH...SPORTS DIRECTORBRANDON KINNARDJOINS US WITH THEDETAILS...THERE WILL BEBADGERS FOOTBALLTHIS FALL, AFTERALL...AN EIGHT GAMESEASON WILL BEGINOCTOBER 24th...WITH ACONFERENCECHAMPIONSHIP GAMETENTATIVELYSCHEDULED FORDECEMBER 19th...THE BIG TEN SAYSITS COUNCIL OFUNIVERSITYPRESIDENTS ANDCHANCELLORS...VOTEDUNANIMOUSLY TOBRING FOOTBALLBACK...IN AUGUST, THEVOTE TO POSTPONECAME IN AT 11 TO 3...SO 11 PEOPLE'SMINDS WERECHANGED...THE QUESTION IS,WHAT CHANGEDOVER THE PASTMONTH?WISCONSINATHLETIC DIRECTORBARRY ALVAREZEXPLAINS..."The decisions were madefor the right reasons.

Thepostponment was madefor the right reasons.

Forthe safety of our studentathletes.

The medicalquestions that wereanswered... without thembeing answered there wasno way we could put ourstudent athletes back onthe field.

But now we haveanswers."THE BIGGESTANSWER, WAS NEWAVAILABLE TESTING...WHICH WILL ALLOWTHE BIG TEN TO TESTALL PLAYERS,COACHES AND STAFF -DAILY...IF A PLAYER TESTSPOSITIVE, HE WOULDBE OUT AT LEAST 21DAYS...ANY PLAYERS WHOTEST POSITIVE WILLUNDERGOCOMPREHENSIVECARDIAC TESTING...AND - WHILE FAMILYOF PLAYERS WILL BEALLOWED TO ATTENDGAMES...TICKETS WILL NOTBE AVAILABLE TO THEGENERAL PUBLIC...THE PACKERS GOTTHEIR FIRST TASTE OF




You Might Like

Related news from verified sources

Big Ten football is coming back in October: What we know about upcoming season

The on-again, off-again fall football season for the Big Ten is back on. Here's what we know about...
USATODAY.com - Published

Big Ten Reverses Decision, Will Start Football Season In October

Facing pressure from athletes, parents, coaches and President Donald Trump, the Big Ten said it will...
NPR - Published Also reported by •FOX Sports


Will decision by Big Ten to play football this fall force the Pac-12's hand?

With the Big Ten's decision to play football in October, the Pac-12 is now the only Power 5...
azcentral.com - Published


Tweets about this


Related videos from verified sources

Big Ten Council votes to resume football season [Video]

Big Ten Council votes to resume football season

The Big Ten Council of Presidents and Chancellors (COP/C) voted unanimously to resume the football season starting the weekend of Oct. 23-24.

Credit: TODAY’S TMJ4     Duration: 01:59Published
Big Ten changes course, will play fall football this season [Video]

Big Ten changes course, will play fall football this season

Less than five weeks after the conference announced it would push football and other fall sports to spring because of the pandemic, the conference changed course.

Credit: WTHIPublished
High School Players Can't Play Ball [Video]

High School Players Can't Play Ball

CBS 2's Chris Tye reports Illinois is now the only state in big ten country not playing high school football.

Credit: CBS 2 Chicago     Duration: 03:05Published