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COVID-19 in schools in Southwest Florida 9/24

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:47s - Published
COVID-19 in schools in Southwest Florida 9/24

COVID-19 in schools in Southwest Florida 9/24

This is a list of schools that have cases of the Coronavirus in Southwest Florida.

BE WORN.THEY’LL TALK ABOUT THAT CHANGEAT A CITY COUNCIL MEETING NEXTMONTH.THIS MORNING, FLORIDA GULF COASTUNIVERSITY IS REPORTING EIGHTNEW POSITIVE CASES OF THECORONAVIRUS.ACCORDING TO THE UNIVERSITY’SWEBSITE...THIS MAKES 80 STUDENTSAND THREE STAFF MEMBERS WHO HAVETESTED POSITIVE SINCE THESEMESTER BEGAN, LAST MONTH.AS FOR THESE NEW CASES... FOURSTUDENTS LIVE OFF CAMPUS BUTATTEND ON-CAMPUS CLASSES.

THEREMAINING FOUR LIVE IN STUDENTHOUSING, WE HAVE THE LOCATIONSON YOUR SCREEN.

THE SCHOOL SAYSTHE STUDENTS ARE IN QUARANTINE.THE LEE COUNTY SCHOOL DISTRICTIS REPORTING THREE NEW POSITIVECASES OF CORONAVIRUS.WE’VE GOT A LIST OF THE SCHOOLSWHERE THEY WERE REPORTED ON YOURSCREEN.THE DISTRICT HAS NOT SAID IFTHESE ARE STUDENTS OR




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