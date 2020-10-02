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The latest on President Trump's COVID-19 diagnosis

Video Credit: NBC 26 Wisconsin - Duration: 01:48s - Published
The latest on President Trump's COVID-19 diagnosis
The President was taken to Walter Reed Medical Center.

THE EYES OF THEWORLD ARE ON THEWHITE HOUSE TODAY..THE PRESIDENTFLOWN BYHELICOPTER TOWALTER REEDMEDICAL CENTER..AFTER BOTH HE ANDTHE FIRST LADY TESTPOSITIVE FORCOVID-19.YOU'VE BEENWATCHING AN NBCSPECIAL REPORTCONCERNING THEVERY LATESTINFORMATION ON THEPRESIDENT'S HEALTH.IT'S BEING CALLED AYOU'VE BEENWATCHING AN NBCSPECIAL REPORTCONCERNING THEVERY LATESTINFORMATION ON THEPRESIDENT'S HEALTH.IT'S BEING CALLED APRECAUTIONARYMEASURE..

BUT THEPRESIDENT HAS BEENAIRLIFTED TOWALTER REEDMEDICAL CENTERWITH A LOW GRADEFEVER..ALICE BARR IS INWASHINGTON WITHTHE LATEST.WITH ONE LATE-NIGHTTWEET -- PRESIDENTTRUMP HAS BECOMETHE FACE OF THECOVID-19 PANDEMIC --ANNOUNCING BOTHHE AND FIRST LADYMELANIA TRUMPTESTED POSITIVE FORTHE VIRUS.Sot/ Mark Meadows /White House Chief ofStaff :11-:16"They remain in goodspirits.

The Presidentdoes have mildsymptoms."THE WHITE HOUSEOFFERING ONLYVAGUE DETAILS.Sot/ Mark Meadows /White House Chief ofStaff :19-:23"I'm not going to get intoany particular treatmentthat he may or may nothave."AT 74 ANDOVERWEIGHT, THEPRESIDENT ISCONSIDERED ATHIGHER-RISK FORSERIOUSCOMPLICATIONS.HE AND THE FIRSTLADY ARE ISOLATINGINSIDE THE WHITEHOUSE.Sot/ Dr. john Torres /NBC News' SeniorMedical Correspondent:33-:41"for the President, thereare specific factors thatput him at a higher-risk //so the next few days arecritical in monitoring thePresident"NOW BEGINS A HIGH-STAKES HUNT FORANYONE PRESIDENTTRUMP HAS HADCONTACT WITHDURING A BUSY WEEK---- INCLUDING TUESDAYNIGHT'S DEBATE,DURING WHICH THETRUMP FAMILYVIOLATED AMANDATORY MASKMANDATE.THE PRESIDENT'SSENIOR ADVISORHOPE HICKS, WHOTRAVELED WITH HIMTHIS WEEK, TESTEDPOSITIVE YESTERDAY.THE WHITE HOUSECHIEF OF STAFFSAYING TODAY THEYLEARNED OF HERDIAGNOSIS ASPRESIDENT TRUMPWAS LEAVING FOR ANEW JERSEYFUNDRAISER LASTNIGHT.Sot/ Kayleigh McEnany /White House PressSecretary 1:08-112 de sato He ialcedOREEALIS NOS WNPLOR"st to hathe emiht.RATVALBIHILL S - TEENT PNCESONNCCAL HIPAIF NIS H E THVPREPENCSTEODAONG EROFALSHOUINGHASNSKEEEUNNHLY'M BAN TO YND HISTERWEHTEXPERIMENTAL DRUGTO FIGHT THE VIRUS.TRUMP'S DOCTORSAID THE PRESIDENTIS RECEIVING A TWO-ANTIBODYCOMBINATION DRUG.IT'S GIVEN AS AONE-TIME




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