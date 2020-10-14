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Daily COVID case counts continue to rise

Video Credit: WCVB - Duration: 01:07s - Published
Daily COVID case counts continue to rise

Daily COVID case counts continue to rise

Communities deal with fallout after COVID-19 cases continue to rise in Massachusetts.

IS LIVE IN MALDEN, JUST ONECOMMUNITY ALREADY DEALING WITHTHE FALLOUT.PETER: HERE AT THE LINDEN STEAMACADEMY, CLASSES WILL BE HELDREMOTELY FOR POSSIBLY TWO WEEKSAFTER SEVERAL STAFF MEMBERSTESTED POSITIVE FOR COVID-19.AND THEY’RE NOT ALONE.BOSTON SCHOOLS WERE SUPPOSED TOADD MORE HYBRID LEARNING THISWEEK, THAT’S BEEN PUT ON PAUSE.A NUMBER OF OTHER DISTRICTS ARERETURNING TO REMOTE LEARNINGBUT HEALTH EXPERTS SAY THE TRUECHALLENGE IS FOR THE PUBLIC TOTAKE PRECAUTIONS, LIKE AVOIDINGPARTIES AND INSIDE EVENTS WHEREMASKS ARE NOT WORN




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