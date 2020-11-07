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Joe Biden goes ahead with transition work

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:39s - Published
Joe Biden goes ahead with transition work
Projected winner of the 2020 election Joe Biden goes ahead with transition work.

THEIR CONGRATULATIONS TOPRESIDENT ELECT JOE BIDEN.AND BIDEN IS MOVING FORWARDWITH THE TRANSITION."HE'S GOING TO BEGIN TRANSITIONWORK IN EARNEST THIS WEEK.HE'LL BE MAKING CALLS.HE'LL BE MAKING ANNOUNCEMENTSTO THE AMERICAN PEOPLE ABOUTHOW HE'S GOING TO MAKE GOOD ONTHESE CAMPAIGN PROMISES."SOURCES TELL ABC NEWS HE IS -CONSIDERING - PLANS TO SIGN ASERIES OF EXECUTIVE ORDERS TOREVERSE SOME OF PRESIDENTTRUMP'S POLICIES -- LIKEREJOINING THE PARIS CLIMATEACCORD AND THE WORLD HEALTHORGANIZATION -- PLUS REPEALINGTHE TRAVEL BAN.- INTROJOE BIDEN IS EXPECTED TO UNVEILHIS CORONAVIRUS TA




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