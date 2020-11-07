Joe Biden goes ahead with transition work
THEIR CONGRATULATIONS TOPRESIDENT ELECT JOE BIDEN.AND BIDEN IS MOVING FORWARDWITH THE TRANSITION."HE'S GOING TO BEGIN TRANSITIONWORK IN EARNEST THIS WEEK.HE'LL BE MAKING CALLS.HE'LL BE MAKING ANNOUNCEMENTSTO THE AMERICAN PEOPLE ABOUTHOW HE'S GOING TO MAKE GOOD ONTHESE CAMPAIGN PROMISES."SOURCES TELL ABC NEWS HE IS -CONSIDERING - PLANS TO SIGN ASERIES OF EXECUTIVE ORDERS TOREVERSE SOME OF PRESIDENTTRUMP'S POLICIES -- LIKEREJOINING THE PARIS CLIMATEACCORD AND THE WORLD HEALTHORGANIZATION -- PLUS REPEALINGTHE TRAVEL BAN.- INTROJOE BIDEN IS EXPECTED TO UNVEILHIS CORONAVIRUS TA