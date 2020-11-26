Salvation Army delivers Thanksgiving meals
Salvation Army delivers Thanksgiving meals
The Salvation Army is serving more than 1,500 meals to those in need on Thanksgiving.
POWELL SHARES HOW THEY MADETHE HOLIDAY SPECIAL FORSOME PEOPLE DESPITE THEPANDEMIC.
A HOLIDAY THAT'S USUALLYCELEBRATED WITH A LOTFAMILY AND FRIENDS.... ISCOMPLETELY DIFFERENT THISYEAR BECAUSE OF COVID-19.SOTCINDY BUC- SALVATION ARMYHUMAN RESOURCES MANAGER-659ó3157ó01 @ :30-:40"PEOPLE ARE SHUT- IN ANDPEOPLE HAVE LOST THEIR JOBSAND DUE TO COVID IT'S JUSTREALLY BEEN A STRUGGLE FOREVERYBODY."THE SALVATION ARMY HAS BEENWORKING AROUND THE CLOCK TOMAKE THANKSGIVING DAYSPECIAL FOR PEOPLE IN NEED.THEY SPENT HOURS PREPARINGABOUT 1500 MEALS.SOTCINDY BUC- SALVATION ARMYHUMAN RESOURCES MANAGER-659ó3157ó01 @ 2:42-2:48"DRESSING, TURKEY,CRANBERRY SAUCE, SWEETPOTATOES."AND THE LIST CONTINUES.VOLUNTEERS SAY IT'SHEARTWARMING HELPINGOTHERS, ESPECIALLY DURINGTHE PANDEMIC.SOTALANDA JAMES- VOLUNTEER-659ó3172 @ :37-:47 "A LOT OFPEOPLE HAVE LOST A LIFE AND IFELT LIKE THIS COULD HELPTHEM GET THEIR EMOTIONSTOGETHER AT LEAST FOR ONEDAY."SOTMICHAEL ALEXANDER-VOLUNTEER- 659ó3174 @:45-:50 "IT'S TOUGH ON A LOTOF FAMILIES AND I'M JUSTBLESSED AND FORTUNATE TOHAVE A THANKSGIVING DINNERWITH A FAMILY."DUE TO COVID-19... THEORGANIZATION DELIVEREDMEALS AND FOLLOWED CDCGUIDELINES TO HELP KEEPEVERYONE SAFE.SOTCINDY BUC- SALVATION ARMYHUMAN RESOURCES MANAGER-659ó3157ó01 @ 1:09-1:20"AS USUAL YOU ALWAYS WEARYOUR GLOVES BUT BECAUSE OFCOVID WE DO WEAR OUR MASKS.WE HAVE HAD TO LIMIT THENUMBER OF VOLUNTEERS THATWE'VE HAD THIS YEAR ANDSPACE EVERYTHING OUT."SOTMAJOR ROBERT LYLE-SALVATION ARMY-659ó3152ó01 @ 1:03-1