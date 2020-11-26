Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Salvation Army delivers Thanksgiving meals

Video Credit: WAPT - Duration: 01:31s - Published
Salvation Army delivers Thanksgiving meals

Salvation Army delivers Thanksgiving meals

The Salvation Army is serving more than 1,500 meals to those in need on Thanksgiving.

POWELL SHARES HOW THEY MADETHE HOLIDAY SPECIAL FORSOME PEOPLE DESPITE THEPANDEMIC.

A HOLIDAY THAT'S USUALLYCELEBRATED WITH A LOTFAMILY AND FRIENDS.... ISCOMPLETELY DIFFERENT THISYEAR BECAUSE OF COVID-19.SOTCINDY BUC- SALVATION ARMYHUMAN RESOURCES MANAGER-659ó3157ó01 @ :30-:40"PEOPLE ARE SHUT- IN ANDPEOPLE HAVE LOST THEIR JOBSAND DUE TO COVID IT'S JUSTREALLY BEEN A STRUGGLE FOREVERYBODY."THE SALVATION ARMY HAS BEENWORKING AROUND THE CLOCK TOMAKE THANKSGIVING DAYSPECIAL FOR PEOPLE IN NEED.THEY SPENT HOURS PREPARINGABOUT 1500 MEALS.SOTCINDY BUC- SALVATION ARMYHUMAN RESOURCES MANAGER-659ó3157ó01 @ 2:42-2:48"DRESSING, TURKEY,CRANBERRY SAUCE, SWEETPOTATOES."AND THE LIST CONTINUES.VOLUNTEERS SAY IT'SHEARTWARMING HELPINGOTHERS, ESPECIALLY DURINGTHE PANDEMIC.SOTALANDA JAMES- VOLUNTEER-659ó3172 @ :37-:47 "A LOT OFPEOPLE HAVE LOST A LIFE AND IFELT LIKE THIS COULD HELPTHEM GET THEIR EMOTIONSTOGETHER AT LEAST FOR ONEDAY."SOTMICHAEL ALEXANDER-VOLUNTEER- 659ó3174 @:45-:50 "IT'S TOUGH ON A LOTOF FAMILIES AND I'M JUSTBLESSED AND FORTUNATE TOHAVE A THANKSGIVING DINNERWITH A FAMILY."DUE TO COVID-19... THEORGANIZATION DELIVEREDMEALS AND FOLLOWED CDCGUIDELINES TO HELP KEEPEVERYONE SAFE.SOTCINDY BUC- SALVATION ARMYHUMAN RESOURCES MANAGER-659ó3157ó01 @ 1:09-1:20"AS USUAL YOU ALWAYS WEARYOUR GLOVES BUT BECAUSE OFCOVID WE DO WEAR OUR MASKS.WE HAVE HAD TO LIMIT THENUMBER OF VOLUNTEERS THATWE'VE HAD THIS YEAR ANDSPACE EVERYTHING OUT."SOTMAJOR ROBERT LYLE-SALVATION ARMY-659ó3152ó01 @ 1:03-1




You Might Like

Related news from verified sources

Salvation Army, National Guard volunteers hand out Thanksgiving meals in downtown Phoenix

The National Guard and Salvation Army volunteers handed out the free Thanksgiving meals to cars, and...
azcentral.com - Published


Related videos from verified sources

Salvation Army Distributes Thanksgiving Meals [Video]

Salvation Army Distributes Thanksgiving Meals

The meals came from a Los Angeles cater that is in town.

Credit: CBS 3 Philly     Duration: 00:34Published
Salvation Army Thanksgiving Meals [Video]

Salvation Army Thanksgiving Meals

Salvation Army Thanksgiving Meals

Credit: WAPT     Duration: 01:20Published
Salvation Army meals [Video]

Salvation Army meals

The Salvation Army serves Thanksgiving meals on Wednesday.

Credit: WDEF CBS Chattanooga, TNPublished