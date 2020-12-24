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Martin County Sheriff's Deputies distribute free gifts to local children

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:39s - Published
Martin County Sheriff's Deputies distribute free gifts to local children

Martin County Sheriff's Deputies distribute free gifts to local children

Martin County Sheriff's Office played the role of Santa to spread some much-needed Christmas cheer around town.

ROLE OF SANTA TODAY TO SPREADSOME MUCH- NEEDED CHRISTMASCHEER.

THE COMMUNITY POLICINGDEPUTIES HANDED OUT PRESENTSTO ANY CHILDREN THEY SAW WHILEDRIVING AROUND.

W-P-T-VNEWSCHANNEL FIVEPHOTOJOURNALIST SAVANAHRESNICK WAS WITH THEM.NAT "HOW WE DOING?

GOOD!

WHATARE YOUR NAMES?" NAT SOT"WESPREAD CHRISTMAS CHEER." NAT"BRANDON!

HOW ABOUT YOU?JOLISA?

HI I"THIS YEAR HAS BEEN MOREDIFFICULT THAN OTHER YEARSPAST." NAT "WHO PLAYS SOCCER?ANYBODY PLAY SOCCER?.

YES IPLAY SOCCER TOO!" SOT "SOMEPEOPLE HAVE LOST THEIR JOBS.DOMESTIC VIOLENCE AND THINALONG THOSE LINES HAVE KICKEDUP." NAT "MERRY CHRISTMAS!.WHATKELLY?!

ARE YOU DAD?" SOT "SOFAR WETOWN.

WECOMMUNITY.

BOOKER PARK,UPTOWN.

ST.

LUCIE MOBILEVILLAGE, MONROVIA, GOLDENGATE." NAT "THERE YOUBUDDY.

THANK YOU MAN!" DEPUTYANDREW ADAMS MARTIN COUNTYSHERIFFS OFFICE SOT "WE WANTEDTO FIND WAYS TO BRIDGE THE GAPBETWEEN LAW- ENFORCEMENT ANDTHE COMMUNITY SPECIFICALLYNOW.

ESPECIALLY WHEN WE CANGET BACK TO WHAT WE WOULDCONSIDER NORMAL WEWE CAN KEEP THESERELATIONSHIPS GOING AND STAYTOGETHER." NAT "I THINK WE GOTMORE STUFF UP THERE.

DO YOULIKE HELICOPTERS?

NICE!"DEPUTY RHYSS HEETER MARTINCOUNTY SHERIFFS OFFICE SOT"ITCOMMUNITY TO NOT LOSE SIGHT OFWHY WEWECOMMUNITY ESPECIALLY DURINGTHE HOLIDAYS AND THE WAY THEYEAR HAS BEEN ITIMPORTANT TO SPREAD POSITIVELIGHT WHEN AND WHERE WE CAN."NAT "IHO HO HO!

YOUSANTA CLAUS IS A BUSY MAN, BUTTONIGHT, HE'S MAKING TIME TOSTOP AND SAY HELLO TO




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