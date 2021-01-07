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Thursday, January 7, 2021

Palm Beach County seniors going to other counties to get vaccinated

Credit: WPTV News | West Palm Beach
Duration: 01:51s 0 shares 1 views
Palm Beach County seniors going to other counties to get vaccinated
Palm Beach County seniors going to other counties to get vaccinated

Frustrated senior citizens are crossing into other counties to get COVID-19 vaccines.

FRUSTRATED SENIOR CITIZENS ARECROSSING INTO OTHER COUNTIESTO GET COVID-19 VACCINES& WITHTHE PALM BEACH COUNTY HEALTHDEPARTMENT REGISTRATION SITEDOWN - RIGHT NOW SENIORS CANONLY SEND EMAILS WITH THEIRINFORMATION TO MAKE ANAPPOINTMENT..

WPTV NEWSCHANNEL5LOCALS ON THE WAIT LIST.<< CAROL DELASTER OF VALENCIASHORES AND HER FRIENDS HAVESPENT THE BETTER PART OF THELAST WEEK ON THE PHONE& CAROLDELASTER - LAKE WORTH 3:33 ITHINK YESTERDAY MY HUSBANDCLOCKED 400 CALLS TOWELLINGTON AND WE DIDNTHROUGH TOGETHER WITH HERNETWORK OF FRIENDS ANDNEIGHBORS - THE 76 YEAR OLDHAS CONTACTED A TOTAL OF 15SITES ADMINISTERING VACCINESTO SENIORS.

AND SHE SAYS MANYHAD TO DRIVE TO OTHER COUNTIESTO GET THE COVID-19 VACCINE.2:30 THEY WENT TO SEBASTIAN,THEY WENT TO VERO MY FRIENDWENT TO DAVIE YESTERDAY LINDABROWN ALSO LIVING IN VALENICIASHORES IN LAKE WORTHTO BROWARD COUNTY TO GET HERSHOT TUESDAY.

LINDA BROWN -LAKE WORTH (PHOTO WITH CAROL)(VOICE OF ) 6:05 I WAS CALLINGEVERYBODY I KNEW JUST TO SAYYIPEE 6:14 IT WAS THE MOSTEXCITING THING THAT HAPPENEDTO ME IN A YEAR SHE SAID SHEWAS FRUSTRATED WHEN SHECOULDNPALM BEACH COUNTY HEALTHDEPARTMENT HOTLINE WHEN ITFIRST OPENED UP.

LINDA BROWN(VOICE OF ) 0:40 YOU WOULDCALL - I MEASURED THE NUMBEROF PHONE CALLS THAT I HADTRIED THEM IN ONE DAY AND ITWAS 550 TIMES AND COULD NOTGET THROUGH ONLINE - SHESIGNED UP TO GET VACCINATED INBROWARDSAYS TO GETTING BACK SOMEFREEDOM BROWN (PHOTO WITHGRANDKIDS) 6:26 I HAVE YOUNGGRANDCHILDREN AND ISEEN THEM TWICE OVER THECOURSE OF THIS LAST YEAR RIGHTNOW THE PALM BEACH COUNTYHEALTH DEPARTMENT IS ONLYACCEPTING EMAILS TO SET UPAPPOINTMENTS FOR THE VACCINE.CAROL GOT A CALL BACK AND SAIDNEXT WEEK SHE AND HER HUSBANDARE SCHEDULED TO FINALLY GETTHE VACCINE.

CAROL 1:23 AREYOU EXCITED?

OH, CANWE HAVENHOUSE IN 10 MONTHS SO WEREALLY EXCITED MICHELLEQUESADA WPTV NEWSCHANNEL 5.

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