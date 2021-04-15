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Thursday, April 15, 2021

Officer who shot Daunte Wright charged with manslaughter

Credit: WPTV News | West Palm Beach
Duration: 00:45s 0 shares 1 views
Officer who shot Daunte Wright charged with manslaughter
Officer who shot Daunte Wright charged with manslaughter

A former police officer who fatally shot 20-year-old Daunte Wright has reportedly posted bail and been released from jail

-- ON A POLICE INVOLVEDSHOOTING IN MINNESOTA.

THEFORMER OFFICER WHO SHOT ANDKILLED DUANTE WRIGHT ISCHARGED WITH SECOND DEGREEMANSLAUGHTER.

ACCCORDING TOTHE FORMER POLICE CHIEF -- KIMPOTTER ACCIDENTALLY GRABBEDHER GUN WHEN SHE THOUGHT SHEWAS TASING WRIGHT.

IFCONVICTED- SHE COULD FACETO 10 YEARS BEHIND BARS.PROTESTS CONTINUE FOR THEFOURTH NIGHT OUTSIDE THEBROOKLYN CENTER POLICEDEPARTMENT -- FOLLOWING DUANTEWRIGHT'S DEATH.

OFFICIALS HAVEPLACED THE AREA UNDER A CURFEW-- WHICH WILL LAST UNTIL 6A.M.

POLICE HAVE DELCARED THPROTES AN 'UNLAWFUL ASSEMBLY"AND WERE ORDERING PEOPLE TOLEAVE.

THEY SAY SOME PEOPLEWERE THROWING THINGS ANDSHOOTING FIREWOR

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