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Global Edition
Sunday, May 9, 2021

Hally Vogel's nephew Ryker Mazey homers at Comerica Park

Credit: WXYZ Detroit
Duration: 00:49s 0 shares 1 views
Hally Vogel's nephew Ryker Mazey homers at Comerica Park
Hally Vogel's nephew Ryker Mazey homers at Comerica Park

Grosse Pointe South senior Ryker Mazey, nephew of WXYZ meteorologist Hally Vogel, homered in a 4-3 win over St.

Clair Shores Lake Shore at Comerica Park.

BASEBALL ALL-STAR GAME, SO WHILETHE TIGERS ARE AWAY HIGH SCHOOLTEAMS ARE GETTING TO PLAYREGULAR SEASON GAMES ON THE BIGLEAGUE DIAMOND DOWN AT COMERICAPARK.HALLY VOGEL SHARED THIS WITH UHER NEPHEW IS A SENIOR AT GROSSEPOINTE SOUTH.HE HITS A TWO RUN HOME RUN TOHELP GROSS POINTE 4-3 SATURDAYNIGHT.FUN TIME FOR THE FAMILIES.THE KIDS IN ATTENDANCE ARE AMPEDUP TO SEE A GUY GO YARD IN A BIGLEAGUE PARK.GOOD MEMORIES.AND I DO BELIEVE HALLY SHAREDANOTHER HIGHLY FROM MACY BACK ACOUPLE YEARS AGO, SO GOOD TO SEEHIM CONTINUE TO PROGRESS ANDSTILL FIND MORE SUCCESS AS HEWRAPS UP HIS HIGH SCHOOL CAREER.WHAT A HIT.HIGH SCHOOLER IN A MAJOR LEAGUEBALLPARK.

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