RBI lowers India 2023-24 inflation forecast to 5.1 pc; Air India flight from Russia carrying stranded passengers lands safely at San Francisco; Go First cancels all flights till 12th June; Internet suspended in Kolhapur post communal violence