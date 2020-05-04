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Palm Beach County businesses watching how reopening goes across the state

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 01:59s - Published
Palm Beach County businesses watching how reopening goes across the state

Palm Beach County businesses watching how reopening goes across the state

What will reopening look like for Palm Beach County?

County leaders and businesses are waiting to get the green light from Gov.

Ron DeSantis, but they're also watching how reopening goes for counties to the north.

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Palm Beach County businesses watching how reopening goes across the state

GOVERNOR GIVES THE GREENLIGHT.

WPTV NEWSCHANNEL 5SMICHELLE QUESADA EXPLAINS -FOR NOW - COUNTY LEADERS ANDBUSINESSES ARE HOPING TO LEARNFROM COUNTIES TO THE NORTH.<< LL: TABLES AND CHAIRS STILLSTACKED HERE AT THE COOPERRESTAURANT IN PALM BEACHGARDENS AND ABOUT 30 MINUTESNORTH OF HERE RESTAURANTS INMARTIN COUNTY BEGIN TO OPERATEAT 25 PERCENT CAPACITY.

STILLMANY BUSINESS OWNERS DONKNOW IF THEYOPEN UNDER THOSE RESTRICTIONS.PKG: JUST A FEW DAYS OUT FROMMOTHERTHE BUSIEST WEEKENDS IN THESPRING& AND RIGHT NOW THECOOPER IN PALM BEACH GARDENSCAN ONLY DO TAKE OUT& 12:39:08USUALLY ITS PACKED AND THIS ISREALLY IM TELLING YOU ITS LIKETHE TWILIGHT ZONE WE ARE INITWILLIAM PENENORI SAYS HEWATCHING HOW GUESTS AND OTHERRESTAURANTS IN OTHER COUNTIESRESPOND TO OPERATING AT 25PERCENT CAPACITY AS REQUIREDBY PHASE ONE OF THE GOVERNORRE- OPENING PLAN& HE HASDOUBTS ABOUT IT WORKING IF ITEXTENDS BEYOND A COUPLE OFWEEKS& 12:35:41 THE SIZE OFTHIS RESTAURANT IS MASSIVE ANDIT NEEDS TO OPERATE AT 100PERCENT AT ALL TIMES - EVEN ONSLOW DAYS WE HAVE TO CUT WHEREWE CAN SO HOWSTHE FUTUREGOING TO LOOK AT 25 PERCENT -ITS IMPOSSIBLE PALM BEACHCOUNTY COMMISSIONER MELISSAMCKINLEY IS ANXIOUS TO SEEWHAT THE GOVERNORFOR THE COUNTY AND WHAT PHASEONE WILL LOOK LIKE&.

0:12 WHATIREST OF FLORIDA OPENS ISWHETHER OR NOT THE GUIDELINESTHAT ARE PUT IN PLACE FOR THEREOPENING ARE FOLLOWEDPENENORI SAYS HEGOVERNOR WILL INCREASE THEMAXIMUM SEATING CAPACITY TOGIVE RESTAURANTS A FIGHTINGCHANCE& 12:35:34 UNLESS WECHANGE OUR STRATEGY OF HOW WEARE GOING TO START DOINGBUSINESS DIFFERENTLY BUT AT 25PERCENT NO ONE CAN SURVIVETHAT MICHELLE QUESADA WPTVNEWSCHANNEL 5.



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