108-Year-Old New Jersey Woman Possibly Oldest COVID-19 Survivor
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Video Credit: CBS 3 Philly - Duration: 00:55s - Published
COVID-19 was just her latest challenge to overcome.
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108-Year-Old New Jersey Woman Possibly Oldest COVID-19 Survivor
OF SAFELY RE-OPENINGCOMMUNITIES, AND KEEPINGPEOPLE SAFE.AND JIM THERE IS NEXTSTORY JUST SO ENCOURAGING,NORTH JERSEY WOMAN COULD BETHE OLDEST PERSON IN THE WORLDTO RECOVER FROM COVID-19.AND TO HER IT IS JUST ONE MORECHALLENGE SHE HAS OVERCOME TOSURVIVAL SYLVIA GODSHALL, SHEIS 108 YEARS OLD, SHE TESTEDPOSITIVE FOR THE VIRUS INMARCH, WAS MOVED TO THE COVIDISOLATION RING AT HER BERGINCOUNTY SENIOR LIVING FACILITY,WAS HEALTHY THEN CLEARED TWOWEEKS LATER.SHE SAID SHE WAS DETERMINED TOSURVIVE.SURVIVE EVERYTHING BECAUSEI WAS DETERMINED TO STAYALIVE.I AM A SURVIVOR.I'VE GOT TO COME OUT OF THIS.SHE IS A FIGHTER.AND SYLVIA SAID SHE HAS LIVEDTHROUGH THE GREAT DEPRESSION,TWO WORLD WARS, AND WHOLE LOTMORE.COVID-19 WAS JUST HER LATESTCHALLENGE TO OVERCOME.