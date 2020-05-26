Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

NASA Armstrong Flight Research Center eagerly watching first Space X manned space flight

Video Credit: 23ABC News | Bakersfield - Duration: 05:03s - Published
NASA Armstrong Flight Research Center eagerly watching first Space X manned space flight

NASA Armstrong Flight Research Center eagerly watching first Space X manned space flight

David McBride, Director of NASA's Armstrong Flight Research Center joined 23ABC LIVE to talk about the historic launch of the first manned flight from U.S. soil in 10 years

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

NASA Armstrong Flight Research Center eagerly watching first Space X manned space flight

MISSION TO SPACE FROM U-S SOILIN ALMOST A DECADE.DAVID MCBRIDE IS THE DIRECTOR OFTHE NASA ARMSTRONG FLIGHTRESEARCH CENTER AT EDWARDS AIRFORCE BASE..

HE JOINS US WITHSOME INSIGHT THIS MORNING... --EXCITING TIMES?

DO MOSTAMERICANS UNDERSTAND HOW BIGTHIS IS?-- OVERSHADOWED COVID?-- DID THE CENTER PROVIDE ANYSUPPORT FOR TODAY'S LAUNCH?

--LAST TIME A SPACE CRAFT LANDEDAT EDWARDS..AUGUST 2009..

DISCOVERY..

STS-128..

FINAL LANDING SHUTTLEPROGRAM IN THE HIGH DESERT..-- DOUG HURLEY AND ROBERTBEHNKEN HAVE SHUTTLEEXPERIENCE-- SHUTTLE TOO EXPENSIVE TO DOTHIS JOB..-- 90 MILLION $$ TO HAVE RUSSIATAKE US..

SHUTTLE COST...COMPAREDTO SPACE X...VIDEO OF SHUTTLE DISCOVERYLANDING AUG.2009STRATOSPHERIC OBSERVATORY FORINFARED ASTRONOMY...OR... SOFIA... IN FACT..

23ABCAND OTHER MEDIA GOT TO TAKE ARIDE INIT-- WHAT OTHER PROJECTS IS NASAARMSTRONG INVOLVED WITH RIGHTNOW..-- ULTIMATE MISSION IS BACK TOTHE MOON AND BEYONDCORRECT..-- WHERE WILL YOU BE WATCHINGTHE LAUNCH...--FOR INFARED ASTRONOMY... OR...SOFIA... IN FACT..

23ABC ANDOTHER MEDIA GOT TO TAKE A RIDEIN IT -- WHAT OTHER PROJECTSIS NASA ARMSTRONG INVOLVED WITHRIGHT NOW..-- ULTIMATE MISSION IS BACK TOTHE MOON AND BEYOND CORRECT..LET'S CHECK IN NOW WITH 23ABC'SALYSSA FLORES FOR A



Related news from verified sources

Houston's Johnson Space Center to play critical role in #LaunchAmerica NASA, SpaceX flight

This story excerpt is courtesy of our partners at KHOU 11. Click here for KHOU's full story. HOUSTON...
bizjournals - Published

Crew Dragon DEMO-2 mission ready for new era for human spaceflight

Crew Dragon DEMO-2 mission ready for new era for human spaceflightLos Angeles CA (SPX) May 27, 2020 The first human spaceflight to launch from American soil in...
Space Daily - Published


You Might Like


Tweets about this

Bakocom

Bako.com #NASA Armstrong Flight Research Center eagerly watching first Space X manned space flight - Video… https://t.co/NUIMGjZkg6 7 hours ago

Bakocom

Bako.com #NASA Armstrong Flight Research Center eagerly watching first Space X manned space flight - Video… https://t.co/wj5MHBrRfJ 7 hours ago

KGETnews

KGET 17 News KERN COUNTY A PART OF HISTORIC DAY: David D. McBride, Director of the NASA Armstrong Flight Research Center at Edwa… https://t.co/SSkK5TbUyI 8 hours ago

Bakocom

Bako.com Historic #NASA, SpaceX launch has strong ties to #Kern County, Director of Armstrong Flight Research C - Video… https://t.co/5AhU6YvH0q 9 hours ago

HenrySolstice

Henry Solstice NASA Armstrong Fact Sheet: F-15 Flight Research Facility https://t.co/1LJbpZkp6C 23 hours ago

HoustonInterAir

Interesting Aircraft Interesting: AB00C2/N808NA//NASA NEIL A ARMSTRONG FLIGHT RESEARCH CENTER https://t.co/60xVo83BNb 1 day ago

Quinter99_6

Camilo Quintero RT @NASA_Technology: Rockets wanted! 🚀Testing technologies in a space-like environment is a critical step in readying them for our future m… 3 days ago


Related videos from verified sources

Historic launch today: Space X sends two NASA astronauts to ISS [Video]

Historic launch today: Space X sends two NASA astronauts to ISS

This is the first time a private company launches a manned flight to the International Space StationView on euronews

Credit: euronews (in English)     Duration: 01:19Published
SpaceX’s first manned mission is 'transforming how we do spaceflight' -NASA [Video]

SpaceX’s first manned mission is 'transforming how we do spaceflight' -NASA

Ahead of SpaceX's historic launch of two American astronauts to the International Space Station from NASA's Kennedy Space Center, NASA Administrator Jim Bridenstine said, "We're transforming how we do..

Credit: Reuters Studio     Duration: 01:43Published