NASA Armstrong Flight Research Center eagerly watching first Space X manned space flight

MISSION TO SPACE FROM U-S SOILIN ALMOST A DECADE.DAVID MCBRIDE IS THE DIRECTOR OFTHE NASA ARMSTRONG FLIGHTRESEARCH CENTER AT EDWARDS AIRFORCE BASE..
HE JOINS US WITHSOME INSIGHT THIS MORNING... --EXCITING TIMES?
DO MOSTAMERICANS UNDERSTAND HOW BIGTHIS IS?-- OVERSHADOWED COVID?-- DID THE CENTER PROVIDE ANYSUPPORT FOR TODAY'S LAUNCH?
--LAST TIME A SPACE CRAFT LANDEDAT EDWARDS..AUGUST 2009..
DISCOVERY..
STS-128..
FINAL LANDING SHUTTLEPROGRAM IN THE HIGH DESERT..-- DOUG HURLEY AND ROBERTBEHNKEN HAVE SHUTTLEEXPERIENCE-- SHUTTLE TOO EXPENSIVE TO DOTHIS JOB..-- 90 MILLION $$ TO HAVE RUSSIATAKE US..
SHUTTLE COST...COMPAREDTO SPACE X...VIDEO OF SHUTTLE DISCOVERYLANDING AUG.2009STRATOSPHERIC OBSERVATORY FORINFARED ASTRONOMY...OR... SOFIA... IN FACT..
23ABCAND OTHER MEDIA GOT TO TAKE ARIDE INIT-- WHAT OTHER PROJECTS IS NASAARMSTRONG INVOLVED WITH RIGHTNOW..-- ULTIMATE MISSION IS BACK TOTHE MOON AND BEYONDCORRECT..-- WHERE WILL YOU BE WATCHINGTHE LAUNCH...--FOR INFARED ASTRONOMY... OR...SOFIA... IN FACT..
23ABC ANDOTHER MEDIA GOT TO TAKE A RIDEIN IT -- WHAT OTHER PROJECTSIS NASA ARMSTRONG INVOLVED WITHRIGHT NOW..-- ULTIMATE MISSION IS BACK TOTHE MOON AND BEYOND CORRECT..LET'S CHECK IN NOW WITH 23ABC'SALYSSA FLORES FOR A