Derek Chauvin in court

|
FOR THE DEATH OF GEORGE FLOYDIS DUE IN COURT TODAY.DEREK CHAUVIN WILL APPEARVIRTUALLY BEFORE A JUDGE THISAFTERNOON.THE FORMER MINNEAPOLIS POLICEOFFICER IS ACCUSED OF KNEELINGON FLOYD'S NECK FOR ALMOST NINEMINUTES.HE FACES A SECOND-DEGREEMANSLAUGHTER CHARGE ALONG WITHTHE MURDER ALLEGATION.THREE EX-OFFICERS WHO WERE WITHHIM ARE ACCUSED OF AIDING ANDABETTING THE MURDER.A PEACEFUL BLACK LIVES MATTERPROTEST WAS HELD OVERNIGHT IN
Related news from verified sources
|
|
Tweets about this
Related videos from verified sources