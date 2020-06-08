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Derek Chauvin in court

Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:22s - Published
Derek Chauvin in court

Derek Chauvin in court

The former police officer accused of second-degree murder for the death of George Floyd is due in court today.

Derek Chauvin will appear virtually before a judge this afternoon.

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FOR THE DEATH OF GEORGE FLOYDIS DUE IN COURT TODAY.DEREK CHAUVIN WILL APPEARVIRTUALLY BEFORE A JUDGE THISAFTERNOON.THE FORMER MINNEAPOLIS POLICEOFFICER IS ACCUSED OF KNEELINGON FLOYD'S NECK FOR ALMOST NINEMINUTES.HE FACES A SECOND-DEGREEMANSLAUGHTER CHARGE ALONG WITHTHE MURDER ALLEGATION.THREE EX-OFFICERS WHO WERE WITHHIM ARE ACCUSED OF AIDING ANDABETTING THE MURDER.A PEACEFUL BLACK LIVES MATTERPROTEST WAS HELD OVERNIGHT IN



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