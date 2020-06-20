Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Judge: John Bolton can publish book
Video Credit: ABC 10 News | San Diego - Duration: 00:52s - Published
Judge: John Bolton can publish book
The book is titled 'The Room Where it Happened.'
0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

MINUTES--A JUDGE RULED FORMERNATIONALSECURITY ADVISER JOHN BOLTONCAN PUBLISH HIS CONTROVERSIALBOOK ABOUT THE PRESIDENT.THE WHITE HOUSE TRIED TO BLOCKITS RELEASE, CLAIMING ITCONTAINEDCLASSIFIED INFORMATION.IN THE BOOK TITLED "THE ROOMWHERE IT HAPPENED,"BOLTON PORTRAYS THE PRESIDENT ASINEPT AND SINGULARLYFOCUSED ON HIS OWN REELECTION.I DON'T THINK HE'S FIT FOROFFICE.

I-- IDON'T THINK HE HAS THECOMPETENCE TO CARRY OUT THE JOB./SECRETARY OF STATE MIKE POMPEOCALLED BOLTON A"TRAITOR." HE ACCUSED HIS FORMERCOLLEAGUE OFSPREADING "LIES, FULLY-SPUNHALF- TRUTHS, AND OUTRIGHTFALSEHOODS."YOU CAN WATCH THE FULL ABC NEWSEXCLUSIVE INTERVIEW WITHBOLTON THIS WEEKEND.THE ONE- HOUR SPECIAL AIRSSUNDAY AT 9PM HERE ON ABC 10



Related news from verified sources

Judge clears way for John Bolton to publish his book, rejecting Trump administration effort to block it

A federal judge cleared the way for publication of a book critical of Trump book written by former...
USATODAY.com - Published Also reported by •WorldNewsSeattle Times


Trump Flips Out at ‘Despicable’ John Bolton After Judge Rules Bombshell Book Can Publish

Trump Flips Out at ‘Despicable’ John Bolton After Judge Rules Bombshell Book Can Publish Trump unleashed hell on Saturday after a judge ruled against his suit to prevent Bolton's book from...
Mediaite - Published

U.S. judge declines to block release of Bolton book

WASHINGTON – A federal judge on Saturday rejected the Justice Department’s emergency request to...
Seattle Times - Published



Tweets about this

mame6432

Mame RT @TitusNation: Oops. Federal judge says John Bolton can publish his book - Los Angeles Times https://t.co/6yMUTu6Y5C 2 minutes ago

sand_eliz

Elizza RT @ABC: BREAKING: Former National Security Advisor John Bolton can move forward with publishing his book, a judge has ruled. https://t.co/… 4 minutes ago

JJmac55

🇺🇸American 1st Deplorable🇺🇸 RT @RaheemKassam: THREAD: 1. INCREDIBLE ruling by Judge Lamberth on the #BookDealBolton saga today. He basically concludes John Bolton is… 6 minutes ago

Artis_Elemental

ART...Is RT @TrueFactsStated: John Bolton can publish book despite Trump administration efforts to block it, judge rules - CBS News https://t.co/NDs… 6 minutes ago

ryanjoshuaxc

RyanJoshua RT @CBSNews: BREAKING: Judge rules John Bolton can publish book despite Trump administration efforts to block it https://t.co/Jq60vP7Uzx 8 minutes ago

cyya10

cyya999 RT @latimes: Federal judge says John Bolton can publish his book despite efforts by the Trump administration to block it https://t.co/AeXsf… 10 minutes ago

sheral_hyde

Sheral Hyde RT @mgolingan1: #New: A federal judge said John Bolton likely “jeopardized national security” in rushing to publish a memoir that may conta… 13 minutes ago

anniegirl1138

Ann Bibby RT @MikeBalsamo1: WASHINGTON (AP) — Judge: Former national security adviser John Bolton can publish book despite White House efforts to blo… 17 minutes ago


Related videos from verified sources

Judge denies Trump bid to block Bolton book [Video]

Judge denies Trump bid to block Bolton book

A U.S. judge on Saturday denied a request by the Trump administration for an injunction to block publication of a book by President Donald Trump's former national security adviser John Bolton that..

Credit: Reuters Studio     Duration: 01:40Published
Judge Rules Former National Security Adviser John Bolton Can Publish Book [Video]

Judge Rules Former National Security Adviser John Bolton Can Publish Book

The Trump Administration had filed a lawsuit to try to stop its release, citing national security concerns. Amy Johnson reports.

Credit: CBS2 LA     Duration: 00:31Published
Judge Rejects Trump Admin's Attempt To Block John Bolton's Book [Video]

Judge Rejects Trump Admin's Attempt To Block John Bolton's Book

A judge handed John Bolton a key legal victory.

Credit: Geo Beats     Duration: 00:34Published