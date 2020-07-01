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Harvard and MIT sue Trump Administration
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:26s - Published
Harvard and MIT sue Trump Administration

Harvard and MIT sue Trump Administration

Harvard and MIT are suing the Trump Administration to make sure international students can stay in the US if their schools decide to teach all their classes online this fall.

Harvard's president says he feels like this is just another way to put pressure on schools to reopen, but it is impractical.

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STAY IN THE U-S IF THEIRSCHOOLS DECIDE TO TEACH ALLTHEIR CLASSES ONLINE THIS FALL.HARVARD'S PRESIDENT SAYS - HEFEELS LIKE THIS IS JUST A WAYTO PUT PRESSURE ON COLLEGES ANDUNIVERSITIES TO REOPEN-- ANDTHAT SENDING THESE STUDENTSBACK HOME ISN'T PRACTICAL ANDLIKELY REALLY EXPENSIVE.THE UNIVERSTIY OF CALIFORNIASYSTEM HAS ALSO ANNOUNCED PLANSTO SUE.STAVROS ANTHONY IS MAYORGOODMAN'S NEW SECOND INCOMMAN




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