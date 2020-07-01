Harvard and MIT sue Trump Administration

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STAY IN THE U-S IF THEIRSCHOOLS DECIDE TO TEACH ALLTHEIR CLASSES ONLINE THIS FALL.HARVARD'S PRESIDENT SAYS - HEFEELS LIKE THIS IS JUST A WAYTO PUT PRESSURE ON COLLEGES ANDUNIVERSITIES TO REOPEN-- ANDTHAT SENDING THESE STUDENTSBACK HOME ISN'T PRACTICAL ANDLIKELY REALLY EXPENSIVE.THE UNIVERSTIY OF CALIFORNIASYSTEM HAS ALSO ANNOUNCED PLANSTO SUE.STAVROS ANTHONY IS MAYORGOODMAN'S NEW SECOND INCOMMAN
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