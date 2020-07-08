SCOTUS: Employers can refuse to offer free birth control

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INSURANCE COVERAGE FOR FREEBIRTH CONTROL.THE SUPREME COURT MAKING THATRULING ON WEDNESDAY.THE AFFORDABLE CARE ACT MANDATEREQUIRED EMPLOYER- PROVIDEDHEALTH INSURANCE PLANS - COVERBIRTH CONTROL AS A PREVENTIVESERVICE AT NO COST.THE INDEPENDENT WOMEN'S LAWCENTER CALLS THE DECISION AWIN."IT'S AN ACKNOWLEDGEMENT BY THECOURT THAT THEIR RELIGIOUSBELIEFS ARE IMPORTANT AND THEYARE INDEED PROTECTED BY THECONSTITUTION AND IT ISSOMETHING THE SUPREME COURT ISGOING TO TAKE SERIOUSLY"THE GOVERNMENT ESTIMATEDBETWEEN 75-THOUSAND AND125-THOUSAND WOMEN WOULD LOSEBIRTH CONTROL COVERAGE BECAUSEOF THIS RULING.CLOTH MASKS ARE BETTER THANNOTHING WHEN IT COMES TO
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