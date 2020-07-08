Former officer charged in Floyd's death files motion

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HAS FILED A MOTION TO DISMISSTHE CASE AGAINST HIM.THOMAS LANE'S ATTORNEY SAYS HEWAS NOT AWARE FORMER OFFICERDEREK CHAUVIN WAS COMMITTING ACRIME WHEN HE RESTRAINED FLOYD.THE MOTION SAYS NECK RESTRAINTIS SOMETHING OFFICERS LEARN INTRAINING AT THE MINNEAPOLISPOLICE DEPARTMENT.IT ALSO SAYS THAT LANE ASKEDTWICE IF FLOYD SHOULD BE MOVETO HIS SIDE -- BUT CHAUVINASSURED HIM THAT FLOYD WAS FINEA TRIAL DATE IN THE CASE HASBEEN SET FOR MARCH.
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