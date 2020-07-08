Global  

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Former officer charged in Floyd's death files motion
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:29s - Published
Former officer charged in Floyd's death files motion

Former officer charged in Floyd's death files motion

One of the 4 former officers charged in the death of George Floyd has filed a motion to dismiss the case against him.

Thomas Lane's attorney says he was not aware former officer Derek Chauvin was committing a crime when restraining Floyd.

0
shares		ShareTweetSavePostSend
 

HAS FILED A MOTION TO DISMISSTHE CASE AGAINST HIM.THOMAS LANE'S ATTORNEY SAYS HEWAS NOT AWARE FORMER OFFICERDEREK CHAUVIN WAS COMMITTING ACRIME WHEN HE RESTRAINED FLOYD.THE MOTION SAYS NECK RESTRAINTIS SOMETHING OFFICERS LEARN INTRAINING AT THE MINNEAPOLISPOLICE DEPARTMENT.IT ALSO SAYS THAT LANE ASKEDTWICE IF FLOYD SHOULD BE MOVETO HIS SIDE -- BUT CHAUVINASSURED HIM THAT FLOYD WAS FINEA TRIAL DATE IN THE CASE HASBEEN SET FOR MARCH.




You Might Like


Tweets about this

pmjamilla

Philip Jamilla RT @Reuters: The former police officer charged in the death of George Floyd told him to stop shouting and save his breath as he knelt on hi… 4 minutes ago

RetiredNikitaM

🌹Nikita Marie This sheds some light on what happened with Floyd. https://t.co/2SWRALfkjx 36 minutes ago

bearsweetness

edward bear RT @ksatnews: The legal team for Thomas Lane, one of the former police officers charged in the death of George Floyd, filed a motion Wednes… 1 hour ago

Hashim38017372

Hashim The former U.S. police officer charged in the death of George Floyd told him to stop shouting and save his breath a… https://t.co/VddglO40vT 1 hour ago

ksatnews

KSAT 12 The legal team for Thomas Lane, one of the former police officers charged in the death of George Floyd, filed a mot… https://t.co/2V510O8WFz 1 hour ago

WLNS

WLNS Newsroom The legal team for Thomas Lane, one of the former police officers charged in the death of George Floyd, filed a mot… https://t.co/OXWeyjeVan 1 hour ago

joniej2016

jonie e RT @joniej2016: One of the former Minneapolis police officers charged in the death of George Floyd is asking to have his case dismissed, Ka… 2 hours ago

joniej2016

jonie e One of the former Minneapolis police officers charged in the death of George Floyd is asking to have his case dismi… https://t.co/UpXgqvwkRl 2 hours ago


Related videos from verified sources

Floyd's 'I can't breathe' plea ignored - transcript [Video]

Floyd's 'I can't breathe' plea ignored - transcript

The former U.S. police officer charged in the death of George Floyd told him to stop shouting and save his breath as he knelt on his neck as Floyd gasped for air, according to a newly released..

Credit: Reuters Studio     Duration: 01:41Published
Legal Expert Discusses George Floyd Officer’s Motion To Dismiss [Video]

Legal Expert Discusses George Floyd Officer’s Motion To Dismiss

A former Minneapolis police officer charged in the death of George Floyd is asking the judge to dismiss the case against him before it goes to trial, reports Jennifer Mayerle (2:25).WCCO 4 News At 10 -..

Credit: CBS 4 WCCO Minnesota     Duration: 02:25Published
George Floyd Case: Ex-Officer Lane’s Defense Files For Charges To Be Dismissed; Releases Transcripts Of 2 Body-Worn Cameras [Video]

George Floyd Case: Ex-Officer Lane’s Defense Files For Charges To Be Dismissed; Releases Transcripts Of 2 Body-Worn Cameras

One of the former Minneapolis police officers charged in the death of George Floyd is asking to have his case dismissed, Kate Raddatz reports (2:23).WCCO 4 News at 6 – July 8, 2020

Credit: CBS 4 WCCO Minnesota     Duration: 02:23Published