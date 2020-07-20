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Nevada COVID-19 update for July 23
Video Credit: KTNV Channel 13 Las Vegas - Duration: 00:34s - Published
Nevada COVID-19 update for July 23
Nevada COVID-19 update for July 23, 2020. More: https://ktnv.com/covid19tracker
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CORONAVIRUS DEATHS OVER THEPAST TWO DAYS...NEVADA IS NOW REPORTING FIVENEW DEATHS IN THE LAST 24HOURS.ACCORDING TO THE STATE HEALTHDEPARTMENT --- 709 NEVADANSHAVE DIED FROM COVID-19.THE STATE IS ALSO REPORTING-12- HUNDRED NEW CASES.BRINGING THE STATEWIDE TOTAL TOMORE THAN 39-THOUSAND.AS A RESULT---DOCTORS ON THEWHITE HOUSE COVID-19 TASK FORCEARE URGING LAS VEGAS TO TAKEACTION TO ADDRESS THE CASES---AFTER WE WERE LABELED A REDZONE.THE CITY COUNCIL SAYS IT HASBEEN ADDRESSING THE ISSUE---AND IT IS TAKING STEPS TO SLOWTHE SPREAD.A NUMBER OF STUDIES FROM HEALTHEXPERTS ACROSS THE COUNTRY HAVE




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