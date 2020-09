WAAY 31 en español 9 de septiembre Video Credit: WAAY ABC Huntsville, AL - Published 6 minutes ago WAAY 31 en español 9 de septiembre 0

shares ShareTweetSavePostSend Buenas tardes! Gracias por estar con nosotros este miercoles 9 de julio. Yo soy alexandra torres-perez aqui con las noticias principales de hoy. Alabama añadio mas de 700 casos nuevos de coronavirus. Ahora hay 122 mil 580 casos confirmados en el estado. Tambien hay casi 2 mil 200 muertes y mas de 54 mil recuperaciones ! Vamos a ver cuantos casos hay en la parte norte de alabama. Comenzamos en la region del corredor del interestal 65. La region reporto 50 casos y 2 muertes nuevas desde ayer. Ahora hay casi 12 mil 300 casos y 105 muertes. El area de sand mountain reporto 13 casos nuevos ahora hay casi 7 mil casos y 64 muertes en la region. Finalmente -- hay 4 mil 604 casos y 74 muertes en los shoals. La region añadio 32 casos desde ayer. Hoy aprendimos mas informacion sobre como el departamento de salud de alabama evalua el riesgo de coronavirus en condados a traves el estado. Oficiales analizan el numero de casos nuevos, visitas al doctor con sinotmas de coronavirus y el por centaje de la poblacion recibiendo pruebas. Si casos nuevos aumentan o se quedan igual -- el condado es considerado como un alto riesgo. Pruebas en lugares como carceles y residencias de ancianos tambien son contadas aunque no haiga tanta interaccin con la comunidad. La doctora karen landers dice que los casos todavia deben ser contados porque empleados si salen y interactuan con otros. El estado esta trabajando con doctores para asegurar que todas las pruebas son reportadas y no solo los resultados positivo porque eso puede sesgar la informacion y el mapa de riesgo. Astrazeneca frena temporalmente su ensayo clinico de la vacuna contra el coronavirus. Waay 31's maria leal reporta. El director de los institutos nacionales de salud dijo que la suspensin de los ensayos de astrazeneca se debe a un "problema de mdula espinal". En mientras tanto -- el centro de investigacion de la parte norte de alabama en athens necesita voluntarios para el ensayo clinica de tercera fase de . El centro y la clinica "medical affiliated research" en huntsville son 2 de 150 grupos a traves del pais participando en el ensayo. Voluntarios recibiran 2 injecciones entre sus 6 visitas. El goal es tener 600 pacientes en cada ciudad. Padres con hijos en las escuelas de huntsville tienen hasta medianoche para decidir entre clases en personas o virtuales. El distrito tendra un numero mañana en como de grande los salones van a ser. Pero estudiantes si van a ser separados en grupos para limitar el tamaño de salones. Cada escuela tiene una enfermera y un cuarto para aislar estudiantes con sintomas. Almuerzo tambien va ser en el salon para no tener un grupo grande en la cafeteria. Estudiantes de la primaria comienzan el proximo lunes. Estudiantes de la secundari comienzan la semana despues. Las escuelas de la ciudad de madison invitaron a la segunda mitad de sus estudiantes hoy. Estudiantes de las escuelas media regresan el lunes. Y estudiantes de la secundaria regresan la semana del 21 de septiembre. Escuelas del condado de madison tambien van a reabrir sus salones este lunes. Enfermeras estan entrenando sus maestros para identificar sintomas de coronavirus y como ellos deben responder. Al regresar como un lider local esta tratando de informar votantes latinos antes de las elecciones presidenciales/ juicios para asesinato capital en el condado de madison fueron pospuesto hasta el proximo año! Es porque hay mas jurados en casos de asesinato capital y la juez del condado dice que el tribunal no tiene suficiente espacio para el distanciamiento social. Otros casos pueden tener juicios comenzando el proximo mes. Un lder local de huntsville quiere hacer algo ms que hablar de cmo los votantes latinos deben participar en las prximas elecciones presidenciales. Por eso creo un nuevo grupo llamado fuerza hispana para informar a la comunidad. "acordamos que necesitbamos una plataforma para expresar nuestra posicin, para expresarnuestro sentimiento popular, relacionado con la presente situacin y el estado en que se encuentran las cosas en esta nacin "nuestra fuerza hispana tiene que concentrarse en lograr que todas esas personas que no sabencomo votar o no tienen la educacin suficiente para saber como hacer para votar, que lo hagan y dirigirlos y manejarlos y orientarlos "son importante que eduquemos estas personas que salgan a votar porque cuando nuestra voz es escuchada y los nmeros son grandes, los polticos van a escuchar cul es nuestras necesidades "pronto, seremos la minora ms grande en los estados unidos tenemos mucha fuerza, mucha fuerza, pero tenemos que saber cmo usarla para obtener ms informacin, visite la pgina de facebook de fuerza hispana las oficinas para votos en ausencia abrio hoy. Pueden llenar una aplicacion para un boleto en ausencia. Tambien pueden submitir sus boletos en persona en la oficina. Si necesitan ayuda con el proceso -- tambien pueden visitar la oficina. El juez del tribunal testamentario nos dijo que hay mas de 7 mil aplicaciones para boletos en ausencia en el condado. La oficina esta abierta lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Esta localizada en el primer pizo del tribunal. Tienen hasta el 19 de octubre para registrarse a votar en la eleccion general. El ultimo dia para aplicarse para un voto ausente es el 29 de octubre. Y deben enviar ese boleto antes de 2 de noviembre. La eleccion general es el proximo dia 3 de noviembre. Bueno eso es todo por hoy. Para cobertura en que puedes contar, vaya a waay tv punto com. Aqui pueden ver algunos de los reportajes disponibles incluyendo porque padres de universidades de alabama dicen que oficiales no estan haciendo suficiento para mantenerlos informados sobre el coronavirus. Vamos a traerte las ultimas noticias en español cada dia de lunes a viernes. Que tengan un buen fin de semana.





You Might Like

Tweets about this

Related videos from verified sources WAAY 31 en español 8 de septiembre



WAAY 31 en español 8 de septiembre Credit: WAAY ABC Huntsville, AL Published 1 day ago WAAY 31 en español 7 de septiembre



WAAY 31 en español 7 de septiembre Credit: WAAY ABC Huntsville, AL Published 2 days ago WAAY 31 en español 4 de septiembre



WAAY 31 en español 4 de septiembre Credit: WAAY ABC Huntsville, AL Published 5 days ago