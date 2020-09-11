Reported COVID-19 cases in Lee County Schools
Reported COVID-19 cases in Lee County Schools
Three more Lee County Schools are now reporting COVID-19 cases.
This is according to the district's tracking tool.
BUILDINGS...FROM SUNRISE TOSUNSET TODAY...IN HONOR OF THEVICTIMS OF 9-11.THREE MORE LEE COUNTY SCHOOARE REPORTING COVID-19 CASES.ACCORDING TO THE DISTRICT’STRACKING TOOL...THE LATEST AALLEN PARK ELEMENTARY, GATEWAYELEMENTARY, AND THE LEE COUNTYPUBLIC EDUCATION CENTER.THE DISTRICT IS ALSO REPORTINCASES AT THE SOUTH COMPOUND,WHERE BUSES ARE KEPT.
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