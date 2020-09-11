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Reported COVID-19 cases in Lee County Schools

Video Credit: FOX 4 Now Florida - Duration: 00:23s - Published
Reported COVID-19 cases in Lee County Schools

Reported COVID-19 cases in Lee County Schools

Three more Lee County Schools are now reporting COVID-19 cases.

This is according to the district's tracking tool.

BUILDINGS...FROM SUNRISE TOSUNSET TODAY...IN HONOR OF THEVICTIMS OF 9-11.THREE MORE LEE COUNTY SCHOOARE REPORTING COVID-19 CASES.ACCORDING TO THE DISTRICT’STRACKING TOOL...THE LATEST AALLEN PARK ELEMENTARY, GATEWAYELEMENTARY, AND THE LEE COUNTYPUBLIC EDUCATION CENTER.THE DISTRICT IS ALSO REPORTINCASES AT THE SOUTH COMPOUND,WHERE BUSES ARE KEPT.

18 S




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