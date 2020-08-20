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Thursday 9 p.m. COVID-19 update

Video Credit: KMBC - Duration: 03:35s - Published
Thursday 9 p.m. COVID-19 update
Thursday 9 p.m. COVID-19 update

A GOOD UPDATE THERE.TONIGHT 10 PEOPLE MUSTQUARANTINE AFTER GOING TO THECHIEFS HOME OPENER.THEY SAT WITH SOMEONE WHO HADCOVID-19.KMBC 9’S BRIAN JOHNSON IS LIVEWITH WHAT WE’RE LEARNINGTONIGHREPORTER: WE DON’T KNOW IF ORWHEN THE PERSON BEGAN FEELINGILL.WE ALSO DO NOT KNOW WHATSYMPTOMS THEY HAD.WHAT WE DO KNOW IS THEY TESTEDPOSITIVE THE DAY AFTER THE GAME.AFTER A MAJOR CHIEFS VICTORY ANDFIREWORKS, TONIGHT THE HEALTHDEPARTMENT SAYS 11 FANS MUSTSELF-QUARANTINE.ONE PERSON IN THE LOWER LEVELBOX TESTED POSITIVE, AND THEOTHERS ARE AT RISK FOR COVID-19




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