Global  
 

Trusted News Discovery Since 2008		One News Page

Over 150 Florida hospitals to receive doses of Moderna COVID-19 vaccine by next week

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 00:51s - Published
Over 150 Florida hospitals to receive doses of Moderna COVID-19 vaccine by next week

Over 150 Florida hospitals to receive doses of Moderna COVID-19 vaccine by next week

Governor DeSantis announced Wednesday the initial distribution plan for Moderna's COVID-19 vaccine in Florida.

TONIGHT -- THE GOVERNOR ISPLANNING FOR DOZENS OF FLORIDAHOSPITALS TO RECEIVE THE NEXTROUND OF CORONAVIRUS VACCINE.JANNY RODRIGUEZ BREAKS DOWNHOW DOSES WILL BE DISTRIBUTED.JANNY?GOVERNOR DESANTIS SAYS FLORIDAIS SET TO RECEIVE 367-THOUSAND DOSES OF MODERNA'SVACCINE -- ONCE IT IS GIVENAPPROVAL BY THE FOOD AND DRUGADMINISTRATION.

THE FDA'SINDEPENDENT ADVISORY COMMITTEEMEETS TOMORROW TO REVIEW THEVACCINE.

THE GOVERNOR SAYS 173HOSPITALS WILL RECEIVE THEVACCINE THAT DID NOT RECEIVETHE INITIAL SHIPMENT OFPFIZER'S VACCINE.

WE DID CHECKTHE LIST -- AND THERE AREHOSPITALS IN PALM BEACH COUNTYAND THE TREASURE COAST ON THELIST ..

WHICH WE'VE PUT ON OURWEBSITE FOR YOU TO VIEW.

THEGOVERNOR SAYS MORE HOSPITALSARE ABLE TO RECEIVE THEMODERNA VACCINE BECAUSE ITDOES NOT NEED TO BE STORED ATEXTREMELY LOW TEMPERATURES




You Might Like

Related news from verified sources

Hospitals Across Florida To Get Next COVID Vaccine Batch

About 180 Florida hospitals across the state will have access to COVID-19 vaccines as of next week,...
cbs4.com - Published


Related videos from verified sources

2nd COVID-19 Vaccine Could Be Approved By End Of Week [Video]

2nd COVID-19 Vaccine Could Be Approved By End Of Week

The first Pfizer vaccine shipments arrived this week at North Texas hospitals. The state expects to receive even more in the coming weeks.

Credit: CBS 11 Dallas     Duration: 02:51Published
First Oregon healthcare workers receive COVID-19 vaccinations [Video]

First Oregon healthcare workers receive COVID-19 vaccinations

Governor Kate Brown, state health officials, and hospitals in the Portland area streamed live as the first few healthcare workers received doses of the Pfizer COVID-19 vaccine.

Credit: KDRVPublished
Four local hospitals to receive vaccine [Video]

Four local hospitals to receive vaccine

Four local hospitals are set to receive the new Maderna COVID-19 vaccine

Credit: FOX 4 Now Florida     Duration: 00:24Published