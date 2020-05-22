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Medical bills for coronavirus treatment start trickling into Florida patients

Video Credit: WPTV News | West Palm Beach - Duration: 03:29s - Published
Medical bills for coronavirus treatment start trickling into Florida patients

Medical bills for coronavirus treatment start trickling into Florida patients

Florida patients who battled the coronavirus are now getting sucker-punched with medical bills from their treatment.

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PANDEMIC.TONIGHT PATIENTS WHO BATTLEDTHE COVID-19 VIRUS ARE NOWBEING HIT WITH MEDICAL BILLSFROM THEIR TREATMENT&THIS,AFTER THE GOVERNMENT AND MANYINSURANCE CARRIERS SAID THEYWOULD WAIVE COSTS.

CONTACT 5INVESTIGATOR KATIE LAGRONE ISGETTING ANSWERS TO HELP YOURECOVER FROM SURPRISE MEDICALBILLS POST COVID.<< VP PENCE“WE WANT THEAMERICAN PEOPLE TO KNOW THEYARE COVERED& DESPITE TWOMEASURES SIGNED BY THEPRESIDENT IN MID- MARCHPROTECT CORONAVIRUS PATIENTSFROM GETTING BILLED FORTESTING AND TREATMENT& VPPENCE“THESE CEOAGREED TO NO SURPRISE BILLIN”STEVE 5:23- I WAS SURPRISED.

ISAID WAIT WHY ARE YOU HANDINGME A BILL.

STEVE ABERBACHRECENTLY RECEIVED TWO BILLSFROM HIS WIFECOVID-19 BACK IN MARCHFOR OXYGEN TREATMENT&ANOTHERFROM HER INFECTIOUS DISEASEDOCTOR80%.

HER SUPPLEMENTAL -NOTHING SINCE SHE HASNHER DEDUCTIBLE& TOTAL OUT OFPOCKET SO FAR A FEW HUNDREDDOLLARS - MANAGEABLE BUT&STEVE ABERBACH 10:42- I DONKNOW WHATOTHERS COVID COSTS ARE ALREADYPAINFUL&.

THIS VIEWER WROTE TOUS ABOUT HER BILL$1600HIGHERINSURANCE.

SHEBACK.

:16- KATIE- ICONFUSED- I THOUGHT ALL THESECOVER BILLS FOR TREATMENT ANDTESTING WERE GOING TO GETCOVERED?

:21- SO DID I CRAIGANTICO- RUNS RIP MEDICAL DEBT&A NATIONAL NON PROFIT THATBUYS PATIENTSMEDICAL DEBT &CRAIG ANTICO 12:58- I DONKNOW IF ITS THE HEALTHCARESYSTEM AT FAULT HERE.

I THINKIT MIGHT BE THE GOVERNMENTSFAULT AND THE EXPECTATION THATTHEYNOT YOUTHIS.

ANTICO SAYS LOOPHOLES INTHE THE NEW LAWS ANDREGULATIONS MAY BE PARTLY TOBLAME& FLORIDA INSURANCEBROKER BOB MCKNIGHT EXPLAINSWRONG BILLING CODES WILL ALSOPLAY A ROLEINTERVIEW 4:00- IF SOMETHINGISNSOMETHING TO DO WITH COVIDTHEN IT WILL FALL UNDER YOURREGULAR DEDUCTIBLE AND BE OUTOF POCKET.

WHILE THE STATEDEPARTMENT OF FINANCIALSERVICES CAN OFFER CONSUMERSFREE HELP IN RESOLVING CLAIMS&THESE INDUSTRY EXPERTS ALSOADVISE PATIENTS TO ASK FORITEMIZED BILLS&REVIEW YOURINSURERBENEFITS&AND QUESTION YOURPROVIDER.

WHICH IS WHAT THEVIEWER BEHIND THIS EMAIL TO USDID&.

TURNS OUTFOUR GRAND IN OUT OF POCKETCOSTS SHEHER AND HER SONHOSPITALIZATIONS MAY BOIL DOWNTO A CODING MISTAKE.

STEVEABERBACH 5:49- I PAID IT MAYBEI SHOULDNWEANSWERS FROM MEDICARE ABOUTSTEVEANYTHING, HE CAN DO ABOUT IT.STEVE ABERBACH 6:06 I WAS JUSTTRYING TO NIP THIS IN THE BUDNOW SO I WOULD BE PREPARED FORANYTHING THAT WOULD BE COMINGTHROUGH TAG CONSUMERS DEALINGWITH PROBLEMS RELATED TOCOVID-19 INSURANCE CLAIMS CANCONTACT THE STATECONSUMER HELPLINE WEA PHONE NUMBER ON OUR WEBSITKATIE LAGRONE BACK TO YOU.




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